Транспортные расходы: Киевляне будут плакать, но платить

С 14 июля этого года стоимость проезда в общественном транспорте города Киев подорожала до 8 гривен за одну поездку. Про подорожание было известно давно. Оно было заложено в финансовый план «Киевпастранса» на 2018 год. Повышение тарифов обещали провести только после общественных обсуждений. Окончательное решение, новые тарифы и дата их имплементации были озвучены заместителем председателя Киевской городской государственной администрации на брифинге 15 мая в Киеве.

«Киевская городская администрация приняла решение с 14 июля будет составлять 8 гривен за одну поездку», — сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Реакция пользователей социальных сетей была однозначно негативной. Появилось множество шуток. Люди нервно подсчитывали будущую стоимость проезда, возмущались необоснованностью такой цены, отсутствием единых доступных проездных с гибкими тарифами, по типу московской «Тройки» и состоянием подвижного состава. Равнодушных не осталось. Хотя, в сравнении с московской ценой на проезд, киевское подорожание не выглядит столь ужасно, но, если сравнить средние зарплаты Москвы и Киева, становится понятно, что для киевлян проезд станет намного более затратной графой бюджета. Объяснить подорожание пытался мэр Киева Виталий Кличко

«Да, решение непопулярное, но необходимое. Мы не можем допустить кризиса в транспортной сфере. Мы вынуждены поднять цены на проезд ведь транспорт в Киеве должен работать надлежащим образом, быть безопасным и комфортным, своевременно ремонтироваться и обновляться. Сегодня себестоимость проезда намного выше, чем стоимость билета. Подорожали энергоресурсы, материалы. У нас не хватает водителей из-за низкой зарплаты. Поэтому, решение о повышении цены на проезд экономически обосновано и все расчеты будут обнародованы и с ними сможет ознакомиться каждый. Отмечу, что для льготных категорий киевлян, а это пенсионеры, школьники и ветераны АТО, проезд остается бесплатным», — сказал Кличко.