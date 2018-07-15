Людмила Варакина: IX ИННОПРОМ — дежавю в стиле шоу

Людмила Варакина, член правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области , учредитель и член регионального штаба ОНФ в Свердловской области о региональной информационной повестке:

Астрологи говорят, что эта неделя одна из самых тяжелых: Меркурий в конфликте с Юпитером, Солнце в оппозиции с Плутоном, солнечное затмение.

На фоне космических битв между планетами и звездами, земные события кажутся мелкими и невзрачными, однако в одном астрологи правы: обострилась борьба за власть среди человеков, повсеместно наблюдаются кризисные явления и происходят перемены, которые не всегда бывают к лучшему, катастрофы и прочие происшествия. Так, например, исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин во время сплава по Чусовой в «черную» пятницу 13 июля, в день солнечного затмения, при таинственных обстоятельствах упал со скалы, получил травмы головы и был доставлен на вертолете медицины катастроф в Екатеринбург

Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских вернулся на Уралвагонзавод, получив пост председателя правления корпорации.

Предвыборная кампания кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы официально еще не началась, но военные действия уже идут. У руководителя штаба одного из кандидатов сожгли автомобиль. В штаб поступали угрозы физической расправы, а на ручку двери кто-то повесил похоронный венок.

Всю неделю нарастали протестные настроения против пенсионной реформы. В Красноуфимске на митинге собрались около тысячи человек. В Нижнем Тагиле полиция задержала бывшего депутата Госдумы Анатолия Каткова, за проведение пикета против повышения пенсионного возраста.

Традиционно уральская тема новостей — погода — на этой неделе принесла серию мелких катастроф и неприятностей. Практически ежедневно МЧС объявляло о штормах, ураганах и прочих стихийных бедствиях. Грозы, ливни, ураганы, шквалистый ветер, действительно, были. Затопленные улицы городов, упавшие деревья, слава богу, обошлось без жертв.

А ведь начиналась неделя пафосно и красиво — с международной промышленной выставки Иннопром. «Более 600 компаний из 20 стран мира, более 100 заключенных контрактов и соглашений», — написано в пресс-релизе организаторов. Однако выставка, названная в том же релизе «русским Ганновером », на девятый год проведения показала, что не является чем-то особенным для федеральной власти. Да, традиционно на ней был министр промышленности и торговли Денис Мантуров , а также приехал вице-премьер РФ Дмитрий Козак , который на другой день был отправлен спецпредставителем в Молдавию . Ни Путина, ни Медведева в этом году так и не дождались.

Я ходила по огромным павильонам ЭКСПО с ощущением дежавю, всё это я уже видела и не раз. Всё те же люди, всё те же стены, всё те же предложения. РМК в очередной раз удивлял своим медным стендом, ЧТПЗ превратил свой стенд в ночной клуб с диджеем и коктейлями. Было множество дискуссий, презентаций, брифингов, подписаний соглашений, было пафосное открытие с «Катюшей» по-корейски ( Южная Корея — партнер Иннопрома-2018) и хором Турецкого. А что дальше? Девять лет мы вбухиваем и вбухиваем средства из регионального бюджета в площадку, которая по-прежнему не может организовать парковку и убрать очереди при входе, отделить деловую часть и деловых же посетителей от праздношатающихся пенсионеров и мамочек с грудничками.

Нужен ли нам Иннопром? Без сомнения. Отели, рестораны и ночные клубы Екатеринбурга на этом мероприятии заработали практически столько же, сколько на иностранных болельщиках, приехавших на игры ЧМ-2018. Хочется, чтобы свои «плюшки» получили не только представители малого бизнеса столицы Среднего Урала, но и жители всего региона. Где новые производства, рабочие места, налоги? За девять лет проведения в нашем регионе главной промышленной выставки России хочется увидеть конкретные результаты. Возможно они есть, однако федеральные и региональные власти тщательно скрывают от нас эту информацию? Или может быть в следующем, юбилейном для Иннопрома году, мы увидим ощутимые результаты проведения этого дорогого шоу?

Фото: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»