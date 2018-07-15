«Мировое правительство»: зачем был создан Бильдербергский клуб

Вокруг этой организации существует огромное число теорий заговоров. Это якобы и «мировое правительство», и «первосвященники глобализации», и двигатель американской гегемонии. Мы расскажем о ней без эмоций. Только факты.

Организационная форма

Бильдербергский клуб, он же «группа», он же «конференция» представляет собой встречу в неофициальной обстановке представителей политической, финансово-экономической и журналистской элит мира. Название произошло от отеля «Бильдерберг» в голландском городе Остербеке, где состоялось в мае 1954 года первое заседание клуба. Участников клуба называют также бильдербергерами. Эти конференции проводятся в разных странах, причем принимающая страна берет на себя ответственность за безопасность. В активе этого клуба, который, естественно, ротируется, 383 человека, из них треть американцев. Оргкомитет ежегодно старается отбирать новых кандидатов, влиятельных на национальном и международном уровнях, чтобы они могли, как отмечает Британская энциклопедия, «поближе познакомиться и обсудить общие проблемы без принятия обязательств». Секретариат — штаб-квартира клуба находится в Нью-Йорке

Основатели

Клуб организовали три ведущих в мире фонда, основанных американскими миллиардерами: Рокфеллера, Карнеги и Форда. В уставах всех этих фондов так или иначе звучит задача «содействия сотрудничеству между странами мира» (из устава фонда Карнеги). По мнению политолога Роберта Ф. Эрноува, автора книги «Благотворительный и культурный империализм», фонды — мягкая сила элит. «Их сила состоит в определении профессиональных и интеллектуальных параметров, в определении того, кто будет получать поддержку, в изучении жизненно важных тем и вопросов. Поэтому власть фондов заключается в том, что они предлагают определенные виды деятельности, в которых они заинтересованы, и которые готовы поддерживать».

Старейшина

Один из основателей, старейший и самый влиятельный член Бильдербергского клуба — 101-летний Дэвид Рокфеллер , внук основателя компании «Стандарт Ойл» и первого в истории миллиардера Джона Рокфеллера . Он участвовал во всех собраниях и вел оперативную работу в комитете управляющих клуба, который составляет списки приглашенных.

Президент Всемирного банка с 1995 по 2005 год Джеймс Вулфенсон , еще один активист клуба, сказал о роли Рокфеллера: «Семья Рокфеллеров, в течение последних 100 лет сделала огромный вклад в развитие глобализма. Уместно сказать, что в вопросе глобализации не было ни одной семьи более влиятельной, чем Рокфеллеры. И мы по-прежнему адресуем к ним вопросы, которые в определенном смысле все еще стоят перед нами. И за это, Дэвид, мы глубоко благодарны вам и ценим ваш собственный вклад в это дело…».

Первые задачи

С момента создания и на долгие годы клуб фокусировался на проблемах, связанных с существованием СССР как противодействующего полюса политики, и на Европейской интеграции вместе с созданием Европейской системы безопасности. Очевидно, все эти задачи, благодаря работе фонда или иным образом, были решены. По меньшей мере участие бильдербергеров в движении европейской интеграции и создании евро никем не отрицается, и в документах ЦРУ , рассекреченных в 2001 году, четко определено.

Один из основателей клуба Джозеф Ретингер был одним из создателей общего рынка и архитектором европейской интеграции. Главной идеей общей Европы он считал отказ от части своего суверенитета европейских стран. Спустя какие-то сорок лет этот план был полностью реализован.

Ближайшие цели

Бывший председатель Европейского Центрального банка Жан-Клод Трише в Совете по Международным Отношениям довольно четко обозначил эти цели. В ряде выступлений после кризиса 2008 года он заявил, что сейчас речь идет о создании глобального финансового управления так, чтобы финансовая система могла противостоять сбоям.

Жан-Клод Трише: «…Кооперация Центральных банков является частью более обширной тенденции, которая преобразует глобальное управление. Эту тенденцию, собственно, и пришпорил глобальный финансовый кризис… Поэтому не является сюрпризом, что этот кризис привел к еще большему осознанию необходимости полной интеграции в глобальную систему управления».

Теории заговора

Встречи клуба по вполне понятной причине проходят в обстановке максимальной секретности, журналистов туда не приглашают — только главных редакторов ведущих СМИ, при этом не для освещения, а для участия в конференциях. Там запрещено вести запись, но все равно кое-какая информация общественности просачивается, она и работает на создание теорий заговора. Не так давно большая статья была опубликована в The Guardian . Ее автор пытался связаться с Дэвидом Рокфеллером, но пресс-секретарь сообщил, что теории эти Рокфеллеру осточертели.

«Соображения мистера Рокфеллера по данной теме заключаются в том, что все это время имела место битва между рациональной и иррациональной мыслью. Рациональные люди отдали предпочтение глобализации. Иррациональные — предпочли национализм».