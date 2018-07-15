Зоозащитники просят циркачей забрать себе медвежонка из Набережных Челнов

Активисты в Набережных Челнах добиваются изъятия медвежонка у местного жителя. Зоозащитники рассказали, что владелец содержит медведя в квартире. Часто его можно встретить на улицах города, предлагающего сделать фото с питомцев за 100 рублей. При этом, по словам очевидцев, мужчину видят в состоянии алкогольного опьянения. В то же время, известно, что документы на животное у владельца есть. Ранее он работал в цирке, где и выкупил медвежонка. Тем не менее, активисты считают, что владелец жестоко обращается с животным, и просят изъять питомца. Поступило ли сообщение в полицию, неясно. Однако в соцсетях развернули бурную деятельность. В том числе, через сообщество «Российский цирк» пытаются найти циркачей, готовый перекупить медведя. «…похоже, только артисты могут помочь. В многоквартирном доме держат медвежонка малыша. Человек неадекватен и гуляет с ним на поводке в пьяном состоянии. Это плохо кончится. Здесь за комментариями могу не уследить, пишите в личку, — говорит Оля Касимова. — Прошу откликнуться артистов с добрым сердцем, готовых забрать малыша для работы в номер или для фото».