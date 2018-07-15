Солдат шёл по улице домой и изнасиловал этих ребят

Индия продолжает удерживать печальное лидерство по числу изнасилований. По статистике такое преступление совершается в стране в среднем каждые 15 минут. Этому способствуют некоторые традиции индийского общества и почти полная безнаказанность преступников. Причём самыми беззащитными перед насильниками оказались трансгендеры — люди, которые не чувствуют себя принадлежащими к физиологическому полу по рождению.

Индийские власти были вынуждены ужесточить наказание за изнасилование из-за захлестнувших страну массовых беспорядков после случая, когда в 2012 году шестеро мужчин в автобусе изнасиловали 23-летнюю женщину и выкинули её на дорогу на полном ходу. Через две недели жертва умерла. Срок лишения свободы для насильников был увеличен, а за изнасилование девочек младше 12-ти лет была введена смертная казнь. Тем не менее, за период с 2012 по 2016 годы в Индии зарегистрировали 170 тыс. подобных преступлений.

По-прежнему практически незащищёнными остались трансгендеры. В индийском уголовном праве вообще нет понятия об изнасиловании мужчин. Это значит, что если мужчина, который считает себя представителем слабого пола, оденется в женскую одежду, накрасится, будет внешне выглядеть как женщина, подвергнется после этого изнасилованию, то преступники избегут всякой ответственности. Не многим лучше защищены и женщины-трансгендеры. За изнасилование переодевшихся в мужчин представителей прекрасной половины человечества предусмотрено лишение свободы всего до двух лет. По данным правозащитников, полиция рассматривает лишь 10% заявлений от жертв.

Global Look Press/Whitehotpix/Sahar Fadaian

Трансгендерные индийские женщины

Правоохранительные органы вообще не публикуют статистику по любым преступлениям против трансгендеров. В сводки полиции попадают только дети, мужчины и женщины, при этом третий пол официально признан государством. По сведению неправительственных структур, около 40% трансгендеров сталкивались с сексуальным насилием в возрасте до 18-ти лет. Некоммерческая организация Swasti Health Resource Centre опросила 2169 трансгендеров в трёх штатах Индии и пришла к выводу, что многие трансгендеры начинают подвергаться насилию в пятилетнем возрасте. Некоторые подвергаются групповому изнасилованию.

Хуже всего то, что иногда трансгендеров насилуют полицейские. Трансгендерная женщина по фамилии Хуши в 2014 году, когда она ещё не сменила пол и имела физические признаки мужчины, была изнасилована тремя служителями правопорядка. Хуши ехала на своей машине молиться к местному святилищу, и служители правопорядка на дороге собирали взятки за проезд. Увидев Хуши, один из полицейских заставил её выйти из машины и потрогал за накладную грудь. «Настоящие?», — спросил он и отвёл жертву в здание полицейского поста, где и произошло изнасилование. Её заявление было принято к рассмотрению спустя неделю и только после вмешательства влиятельных ЛГБТ-активистов. До сих пор виновников не привлекли к ответственности, а просто перевели на другой пост.

Основатель трансгендерного правозащитного движения Telangana Hijra Intersex Transgender Samiti Виджаянти Васанта говорит, что изнасилования трансгендеров полицейскими захлестнули Индию. «Несколько лет назад я столкнулась с делом, когда солдат изнасиловал трансгендерную женщину и попытался сбросить её с движущегося транспортного средства. Когда она начала кричать и просить помощи, офицер остановил машину, сломал ветку с дерева и ударил её по лицу», — рассказывает Васанта.

Иногда заявления трансгендеров оборачиваются против самих жертв. «Я помогла трансгендерной женщине, которую не только изнасиловали, но и плеснули ей кислоту в лицо. Когда она обратилась в полицию, полицейские оформили жалобу на саму жертву, якобы она занималась анальным сексом, что по индийским законам является преступлением. Потребовались месяцы неустанной работы, чтобы зарегистрировать её заявление», — говорит Васанта.

Равнодушие к проблеме со стороны государственных органов заставляет многих жертв молчать о случившемся и переживать трагедию в одиночку. В 2013 году 28-летнюю трансгендерную женщину магистра торговли Неху Манде похитила группа неизвестных мужчин. Два года они держали её в плену, каждый день подвергая изнасилованиям, иногда приглашая для этого своих многочисленных друзей. Женщине удалось бежать, но в полицию она подавать не стала, опасаясь мести со стороны своих похитителей. В 2016 году они нашли её и снова изнасиловали. Тогда жертва стала разрабатывать план, как убить обидчиков. Правозащитники отговорили женщину и помогли составить заявление в полицию. Его приняли только спустя два года, когда о случае узнала вся Индия и преступлением заинтересовалась Национальная комиссия по правам человека.

Такому положению трансгендеров в Индии способствуют традиции общества. Трансгендеры с детства подвергаются дискриминации, над ними часто издеваются в школах, их стараются не брать на работу. Любое насилие к представителям этой группы людей большинством общества воспринимается как норма. Упоминавшаяся жертва изнасилования по фамилии Хуши вспоминает, что стала свидетелем случая, когда мужчины чуть не бросили под поезд трансгендерную женщину только за то, что она просила у них деньги на еду.

Незащищённость трансгендеров от изнасилований со стороны законодательства и полиции — это лишь одно и проявлений нетерпимости общества. И не только к трансгендерам. По оценкам международных правозащитных организаций, Индия сегодня — самая опасная страна, в которой распространены не только случаи изнасилований, но также торговли людьми и дискриминации женщин.