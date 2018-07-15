Ещё
Преимущества и недостатки дистанционной работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ

Преимущества и недостатки дистанционной работы 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) разрешила работодателям не оплачивать работу в выходной день дистанционному работнику. В этом материале мы расскажем о том, что это значит, а также о плюсах и минусах такой работы.
По закону, в России работодатель обязан оплачивать работу в выходной или нерабочий праздничный день не меньше чем в двойном размере. Это право граждан закреплено в статье №153 трудового кодекса Российской федерации. Однако в одном случае это правило не действует.
Так, согласно действующему трудовому законодательству, дистанционным работникам не предусмотрен специальный порядок предоставления отдыха за работу в выходные дни. Так как в трудовом договоре не определен режим работы и отдыха такого работника, а режим он устанавливает себе сам, то и считать его работу в какой-либо день работой в выходной невозможно. Отгул в этом случае работодатель также вправе не предоставлять.
Дистанционный работник — сравнительно новая категория для российского трудового права. Положение о такой работе, которая появилась, в первую очередь, благодаря развитию интернета, впервые было законодательно утверждено в 2013 году. Она подразумевает выполнение работы вне места нахождения работодателя. По причине отсутствия непосредственного контроля работодателя дистанционный работник вправе устанавливать режим рабочего времени по своему усмотрению.
Дистанционная работа является преимуществом и для самого работодателя. Оно заключается в значительном снижении расходов на обеспечение сотрудника и офиса.
— Кроме того, работодатель также расширяет свою базу кандидатов, ведь у него широкая региональная сеть для поиска лучших сотрудников. При этом он может экономить на заработных платах, если работодатель из Москвы возьмет на работу человека из региона, в котором средняя оплата труда ниже, — сказал Роман Ефимов.
Но и здесь не обошлось без подводных камней. Большой недостаток для работодателя в «удаленке» — отсутствие контроля над сотрудником, который может не выполнить возложенные на него обязанности, а также отсутствие командного взаимодействия, что может быть фатально для совместных проектов.
Вечерняя Москва: последние новости
Синоптик: Духота в ближайшие дни сохранится Даже в праздник – на посту «Порталы» НЛО сняли на видео жители Австралии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будут воровать в два раза больше»175
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair105
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии55
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине384
России выдвинули новое абсурдное обвинение391
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
02:56
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ
В мире
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:21
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Происшествия
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение