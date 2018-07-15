Преимущества и недостатки дистанционной работы

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) разрешила работодателям не оплачивать работу в выходной день дистанционному работнику. В этом материале мы расскажем о том, что это значит, а также о плюсах и минусах такой работы.

По закону, в России работодатель обязан оплачивать работу в выходной или нерабочий праздничный день не меньше чем в двойном размере. Это право граждан закреплено в статье №153 трудового кодекса Российской федерации. Однако в одном случае это правило не действует.

Так, согласно действующему трудовому законодательству, дистанционным работникам не предусмотрен специальный порядок предоставления отдыха за работу в выходные дни. Так как в трудовом договоре не определен режим работы и отдыха такого работника, а режим он устанавливает себе сам, то и считать его работу в какой-либо день работой в выходной невозможно. Отгул в этом случае работодатель также вправе не предоставлять.

Дистанционный работник — сравнительно новая категория для российского трудового права. Положение о такой работе, которая появилась, в первую очередь, благодаря развитию интернета, впервые было законодательно утверждено в 2013 году. Она подразумевает выполнение работы вне места нахождения работодателя. По причине отсутствия непосредственного контроля работодателя дистанционный работник вправе устанавливать режим рабочего времени по своему усмотрению.

Дистанционная работа является преимуществом и для самого работодателя. Оно заключается в значительном снижении расходов на обеспечение сотрудника и офиса.

— Кроме того, работодатель также расширяет свою базу кандидатов, ведь у него широкая региональная сеть для поиска лучших сотрудников. При этом он может экономить на заработных платах, если работодатель из Москвы возьмет на работу человека из региона, в котором средняя оплата труда ниже, — сказал Роман Ефимов

Но и здесь не обошлось без подводных камней. Большой недостаток для работодателя в «удаленке» — отсутствие контроля над сотрудником, который может не выполнить возложенные на него обязанности, а также отсутствие командного взаимодействия, что может быть фатально для совместных проектов.