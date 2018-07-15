На День города в Тверь приехали делегации из 8 городов-побратимов

Накануне Дня города Глава Твери Алексей Огоньков провел официальный прием российских и зарубежных делегаций, прибывших для участия в торжествах. В праздничной церемонии принял участие председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Напомним, что в этом году главный городской праздник отмечается под эгидой знаковых дат: 700-летия подвига Святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления Святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Глава Твери Алексей Огоньков выступил перед почетными гостями со словами приветствия:

— К счастью, такие теплые и душевные встречи на Дне рождения Твери уже давно стали доброй традицией, — отметил мэр города. — Они дают прекрасный повод пообщаться, обменяться опытом и поделиться планами. Будет прекрасно, если атмосфера Дня города поможет установлению новых международных деловых контактов и положит начало реализации перспективных инвестиционных проектов.

Представители иностранных и российских делегаций поздравили Главу Твери и всех жителей с праздником, пожелали мира и здоровья, а также выразили уверенность, что дружественные отношения между городами и странами будут только развиваться и крепнуть.

Областная столица получила множество подарков от друзей, и, со своей стороны, вручила гостям сувениры с тверской символикой.