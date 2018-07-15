Сотни человек прошли по центру Новосибирска ради любви и верности

Днём 15 июля верующие прошлись крестным ходом по Новосибирску — ради молодёжного шествия на три часа перекрыли центральные улицы города.

Верующие прошли по Красному проспекту от Александро-Невского собора до Вознесенского собора. Для этого уже с 12 часов дня в городе начали перекрывать улицы: сперва был перекрыт проезд по улице Советская, а с 13 часов под перекрытие попали значительная часть Красного проспекта, улицы Кирова и Гоголя.

По подсчётам корреспондента НГС, в шествии приняли участие около 700 человек. Оно сопровождалось колокольным звоном и пением верующих, а участники несли в руках цветные шары и лозунги, вроде «Верность — выбор сильных», а также иконы с изображением святых Петра и Февронии и портреты Николая II и его супруги Александры Фёдоровны.

Молодёжный крестный ход проводится в Новосибирске в шестой раз. Таким образом верующие отмечают День семьи, любви и верности, празднуемый в честь святых Петра и Февронии. Он завершается молебном, который проводят возле памятника святым в Нарымском сквере.

Крестные ходы проходят в Новосибирске несколько раз в год — таким образом верующие отмечают религиозные праздники. В мае шествием сопровождалось празднование дней славянской письменности и культуры, связанное с монахами Кириллом и Мефодием — создателями славянской азбуки.