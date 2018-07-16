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Во дворе домов на Шейнкмана — Попова, где вырубили яблони и берёзы, снова высадят деревья
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Во дворе домов на Шейнкмана — Попова, где вырубили яблони и берёзы, снова высадят деревья 

e1.ru 43 минуты назад
Фото: e1.ru
Во дворе домов на Попова, 13 и 15, где на прошлой неделе срубили почти все деревья, к осени снова появится зелень. Об этом E1.RU сообщили в пресс-службе управляющей компании «Стандарт». Там отметили, что по планам межевания дом на Шейнкмана, 45, жильцы которого тоже возмущались вырубкой, к этим деревьям отношения не имеет. Но по факту у всех этих домов общий двор.
— Жильцам домов на Попова, 13 и 15 мы хотим сказать, чтобы не переживали, в рамках программы благоустройства, за которую сами жильцы голосовали, предусмотрена высадка зеленых насаждений, — рассказали в пресс-службе. — Старшая по дому просила убрать старые деревья, они еще ровесники дома. К 1–15 сентября двор будет благоустроен, появятся детские площадки, парковки, тротуары, также запланировано высадить больше 80 деревьев.
В УК добавили, что жильцы могут обратиться со своими предложениями о том, какие деревья хотят видеть во дворе.
О вырубке деревьев во дворе домов на Шейнкмана и Попова читатели E1.RU сообщили в выходные. Они рассказали, что под нож пошли не только старые тополя, но и яблони, березы, клёны.
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