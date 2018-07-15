Едем в отпуск из Тюмени: трое друзей на старой машине скатались до Крыма и обратно за 26 дней

На дальнем плане — знаменитый Крымский мост, по которому уже вовсю колесят туда-обратно сотни машин ежедневно

Наш сегодняшний герой Александр Чалков — путешественник со стажем. Каждое лето вместе с друзьями он отправляется в дальнюю поездку на машине, заранее составляя интересный маршрут. В прошлом году это был Алтай , а в этом трое приятелей махнули в Крым . Рассчитывали уложиться в две недели, а в итоге провели вдали от дома целый месяц. Какие сложности поджидали в пути, как сэкономить на еде и что нужно знать, если соберетесь звонить родным, Александр рассказал 72.ru. А мы — вам.

Мы едем-едем-едем! Поломки машины, тоска по душу и снег посреди лета

— В первый день лета мы выехали из Тюмени , а обратно вернулись только спустя 25 дней. Наш большой тур в Крым получился очень насыщенным и затяжным: только на дорогу до Анапы ушла неделя. Всего с остановками в попутных городах накатали на старенькой «Газельке» 11 тысяч километров. Это вдвое больше, чем прошлым летом, когда небольшой компанией мы путешествовали на этой же машине по моему любимому Алтаю.

Техника наготове. Ещё чуть-чуть, и камера начнёт снимать южную природу с высоты

Ещё перед выездом мы составили маршрут с интересными точками. Часть из них, увы, не посетили: перед выездом домой уже совсем устали, соскучились по родным. Как по мне, идеальная продолжительность летнего отпуска — 10 дней, этакая негласная золотая середина.

Этот автомобиль уже 16 лет колесит по стране, наматывая километр за километром. И частенько преподносит своему владельцу неприятные сюрпризы, неожиданно ломаясь на полпути

Любим с друзьями-попутчиками снимать с высоты: у приятелей есть парапланы, у меня — квадрокоптер. Снимаем в поездках всякие интересные места — древние крепости, валы. На этот раз решили не отклоняться от старой схемы и целенаправленно искали каменные красоты, водопады, заповедные леса.

По дороге в Крым приятели проезжали разные российские города. Вот такой красотой любовались тюменцы в Нижнем Новгороде

Выехали 1 июня, на следующий день домчали до Челябинска . И там снегопад. Это было очень эпично! Очень крутое видео получилось: зелёная трава, цветы и снежинки. Смеялись ещё, что набрали с собой шорты, кучу футболок, и почти ничего не взяли на случай мороза. В итоге оделись во всё самое тёплое. Из-за сильного ветра озеро Тургояк снять не вышло: квадрокоптер бы просто удуло в неизвестном направлении.

Вот что-что, а снега тюменцы точно в пути не ожидали. Но природа решила иначе

В крупных городах по ходу следования заезжали на такие знакомые места, как наша тюменская набережная. Именно по Крыму наездили 1300 километров. В Керчи снимать на видео с воздуха можно, но перед этим надо получить разрешение в полиции. Иначе вашу летающую камеру собьют прицельным выстрелом.

Эти железные богатыри пришлись Александру по душе. На жаре хочется сделать, как одна из фигур: прилечь на траву и немного вздремнуть

И, да, принять душ в поездке оказалось не так-то просто. Когда получалось, заезжали в гости к друзьям. И мылись в море.

Дорогое топливо, сон на природе и индекс солянки

— Отдельная история про машину, на которой мы ездили. Она старенькая уже: 2002 года выпуска и ремонтированная на сотни раз. В дороге мы постоянно «кипели», потому что движок в нашей машине стоит от «Тойоты», а охладитель — от какой-то другой.

Автотрек путешествия. Видите, насколько масштабной получилась поездка?

Пару раз в дороге меняли на СТО колеса, крепили обратно бампер, который чуть не отвалился. Южные автомастерские, кстати, работают примерно до 16:30. После мастера уходят домой. Не успели до этого часа? Ждите до завтра.

Мелкие неисправности тюменцы чинили самостоятельно. В других случаях искали ближайшую СТО В прошлом году скатались на отдых за копейки, а сейчас топливо подорожало. Перед выездом заправлялись газом по 16,6 рубля за литр. В Крыму горючка дороже, чем в Тюмени, на 10 рублей, АИ-95 — на 5 рублей. И с заправками там беда: на некоторых участках пути их просто нет ни одной. Либо разваленные стоят, либо с табличкой «Продам».

Не везде по ходу маршрута были хорошие дороги. На некоторых участках колеса резали разбросанные болты, подвеску сдирало щебенкой

Во время путешествия жили прямо в машине. Спать так не очень комфортно, что уж там. Штабелями укладывались и дремали. Иногда у друзей останавливались, в палатках ночевали. Питались в основном в кафе. Иногда вечерами сворачивали на закате в поле и ужинали дошираком и рыбными консервами.

Самые вкусные ужины — на природе. Под шелест травы и шум прибоя

Всегда, когда заходили в кафе, смотрели, сколько стоит солянка. Если рублей 100 или меньше — нормально, тут можно поесть. Один раз отыскали местечко, где за тарелку супа просили 350 рублей. Такой расклад нас не устроил — пошли искать другое местечко.

Красивейший замок Гарибальди приятели встретили на четвертый день пути. Конечно, тут же остановились, чтобы сделать пару кадров на память

Удивило, что нет привычных супермаркетов типа «Монетки» или «Пятерочки». Из местных садово-огородных даров застали только вишню: остальное к тому времени ещё не созрело. Привозное было на прилавках, но смысл это брать? В Тюмени то же самое.

Заветные пляжи, проблемы с интернетом и небанальные экскурсии

— Когда мы проехали Крымский мост, мой МТС превратился в «Волну». Видимо, это какой-то местный оператор связи там. Сразу включился дичайший роуминг. Всё равно урывками заходил в интернет и родным звонил, из-за чего баланс ушёл в минус. Забавно, что с друзьями мы рассуждали так: «Вот вернёмся в Россию , на все сообщения в соцсетях ответим, новости прочитаем, домой позвоним».

Добрались! В одну сторону по мосту ехали без приключений, на обратном пути пришлось проходить через КПП с досмотром и собаками-ищейками

Ещё не свыклись с мыслью, что полуостров входит в состав России. Думаю, с появлением моста всё изменится. Бесплатный Wi-Fi находили, но им не пользовались. Там СМС надо отправить для получения кода доступа. Не захотелось с этим заморачиваться.

Заезжали и в Анапу. Искупались, позагорали и отправились дальше

Экскурсии мы брали пару раз. В Судаке ходили в местную крепость, отдав за входной билет 200–250 рублей. В Геленджике побывали на водопадах в обмен на всё ту же сумму. Осматривали красоты без помощи гидов: так больше нравится.

Водопады порадовали приятной прохладой в знойные +35 °С Рекомендую крымское местечко, которое мне очень понравилось, — Генеральские пляжи. Один наш попутчик спал в палатке на побережье. Там не берут плату за установку кемпинга. В Тихой бухте, например, платные даже биотуалеты.

Есть потрясающая Белая скала, которая безумно понравилась. А в Севастополе мы гуляли и фотографировалось с новой 200-рублёвкой. Да, подсмотрели эту идею у других туристов, ну и что? Забавно получилось.

Планировали в ходе поездки попасть ещё и в Белоруссию , но отложили это на следующий раз. И так провели в дороге больше двух изначально запланированных недель.

Тот самый кадр с новенькой банкнотой. Когда нашёл места, изображенные на заветной купюре

Нудисты, траты и любимая музыка в машине

— Знал, что есть в Крыму нудистские пляжи, но представлял их спрятанными, обособленными от прочих. Друг во время полёта на параплане таких ребят заприметил. И выдал с досадой: «Смотреть не на что: одни пенсионеры». Кстати, в посёлке Коктебель на набережной есть нудистский пляж. Прямо в самом центре, и никого это не смущает.

Нет, кадры с обнажёнными туристами мы вам не покажем, извините. Полюбуйтесь лучше песчаным пляжем. Красота!

Сувениры, конечно, покупали: как без этого? Традиционно везу домой магнитики. Взял несколько с Крымским мостом и ещё пару кружек.

Красавец-мост в свете вечерних огней. Чем не открытка на память?

Чисто на топливо ушло 70 тысяч рублей в обе стороны. Брал с собой на личные траты 40 тысяч рублей, назад привез больше половины. Один наш друг очень экономил, укладывался в 150 рублей за один поход в кафе. Я брал первое, второе, третье, и выходило 250 рублей: довольно бюджетно.

А ракушки и вовсе даром, бери, сколько хочешь!

Евпатории другу из-за травмы понадобилась помощь врачей. Выждали с ним очередь, попал на приём по ОМС. Я полис не взял, а вдруг бы что стряслось. Но мне повезло.

Берите и полис, и аптечку. Может, и не пригодятся, но лишними точно не будут

Чтобы ехать было веселее, каждый из нас взял флешку со своей любимой музыкой. Вкусы у всех разные. Включали по очереди, всё честно.

Такие виды стоят того, чтобы мчать сюда за тысячи километров в душной машине без кондиционера? Или нет?

Были очень рады наконец оказаться дома. Куда поедем следующим летом, пока не знаю. Но время составить маршрут ещё есть, и это хорошо.

По пути тюменцы встретили немало трудностей, но признаются, что с удовольствием повторили бы этот маршрут в том же составе

Хочу узнать о поездках в другие города и страны. Что еще почитать?

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