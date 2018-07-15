Не люди, но звери: главные преступления немцев в Сталинграде

Недавнее выступление в Бундестаге школьника из Нового Уренгоя, рассказавшего о «невинно убиенных» солдатах Вермахта, кажется, видели уже все. Смысл слов молодого человека в том, что сами немецкие солдаты были ни в чем не виноваты, а несут ответственность исключительно руководители нацистской Германии и офицерство, которое гнало «несчастных» на убой. Подобные утверждения — абсолютная ложь, поскольку как во время, так и после Великой Отечественной войны выявлено и задокументировано огромное количество преступлений разной степени тяжести, совершенных немецкими вояками в СССР. Одним из свидетелей нечеловеческой жестокости Вермахта стал город-герой Сталинград.

Борьба с «низшей расой»

Руководство гитлеровской Германии считало славян «низшей расой». За несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны был выпущен указ об особой подсудности в районах операции «Барбаросса» против СССР. В документе прямо говорилось, что солдаты Вермахта освобождаются от ответственности за любые совершенные по отношению к местному населению или советским солдатам преступления.

Оголтелая пропаганда «расовой неполноценности» славян вкупе с изданным приказом об особой подсудности должны были сделать из немецких солдат машины для убийств, не знающие жалости и сострадания к «унтерменшам». Этим и объясняется звериная жестокость, с которой Вермахт вел себя на оккупированной территории СССР. Потери гражданского населения Советского Союза составили около 14 миллионов человек. Немцы разрушили 1700 городов и более 70 тысяч деревень и сел.

Ад Сталинграда

Самой «горячей» точкой Великой Отечественной войны стал Сталинград, где до начала боевых действий жили 450 тысяч человек. 23 августа 1942 года немецкая авиация совершила массированную атаку на город. За сутки непрерывных бомбежек было убито 90 тысяч человек, разрушено около 70% жилого фонда.

Во время осенних боев немцам удалось занять Баррикадный, Тракторозаводский, Ворошиловский и другие районы Сталинграда, оттеснив советские войска на узкую полосу вдоль Волги. На захваченной территории солдаты Вермахта застали более 200 тысяч жителей. Немецкая администрация установила жестокий оккупационный режим.

Сталинград, бывший купеческий Царицын, был довольно благополучным по советским меркам городом. Сразу же после начала оккупации немецкие солдаты бросились грабить местное население.

Как признавался один из участников Сталинградской битвы лейтенант Аутергоф, немецкие солдаты грабили город так, как ни один другой до этого. Комендант Сталинграда генерал-майор Ленинг писал в одном из писем, что в одном из последних рейдов поживился 14 коврами, несколькими ящиками фарфоровой посуды и килограммами столового серебра.

Немцы подвергли грабежу и общественные здания и квартиры. Солдаты Вермахта бесцеремонно вламывались в жилище и забирали все, что попадалось им под руку. Не гнушались даже детскими платьями и бельем. Задокументированные факты говорят о многих тысячах подобных преступлений, совершенных «невинно убиенными» гитлеровскими вояками.

Не люди, но звери

Так, в октябре 1942 году немцы ворвались в квартиру рабочего завода «Красный Октябрь» Георгия Зотова . У него отобрали все оставшиеся в доме продукты питания, одежду и посуду. Рабочий попытался оказать сопротивление. За это его расстреляли вместе с матерью, женой и двумя детьми (3 и 7 лет).

Людей грабили и на улицах. Так, в Баррикадном районе оккупанты напали на некую Инину Е. Д., сорвали с нее шубу и даже чулки с ног. Пытавшуюся убежать женщину несколько солдат до смерти забили прикладами. В октябре 1942 года двое немцев ограбили и избили молодую девушку с грудным ребенком. После этого их обоих расстреляли, а награбленные вещи поделили между собой. [С-BLOCK]

В определенной степени преступления немцев против гражданского населения мотивировались злобой. Оккупанты не ожидали столь упорного и героического сопротивления советских войск, а потому мстили и вымещали свою злобу на беззащитных горожанах.

Жестоким репрессиям подверглись и оставшиеся в Сталинграде евреи, а также члены Коммунистической партии . Так, в районе завода «Красный Октябрь» фашисты расстреляли шесть мирных жителей, которые укрывали партизана.

Отмечались и множественные факты зверских изнасилований жительниц города. Например, ноябре 1942 года трое солдат Вермахта прямо на глазах мужа и детей изнасиловали жену 25-го шофера 25-го строительного участка. Точное число изнасилований советских женщин в Сталинграде до сих пор неизвестно, однако совершенно точно ясно, что таких случаев было тысячи или даже десятки тысяч.

Участь военнопленных

В сентябре 1942 года в селе Алексеевка рядом со Сталинградом немцы создали лагерь для советских военнопленных Дулаг-205. В соответствии с материалами государственной комиссии, приступившей к обследованию местности в феврале 1943 года, в лагере было замучено около пяти тысяч граждан СССР. По другим данным, в нем содержалось более шести тысяч человек, причем не только военнопленных, но и гражданских лиц из числа горожан.

Живых в Дулаг-205 осталось только несколько сотен человек. Как установила комиссия. смертность в лагере от издевательств, голода и холода составляла от 50 до 60 человек в сутки.

Уничтоженный город

Всего «невинно убиенные» немецкие солдаты уничтожили 85 школ, 107 детских садов, пять театров, шесть кинотеатров, библиотеки, все учебные заведения города, более 20 больниц и поликлиник, не менее 200 детских садов.

Были полностью разрушены системы жизнеобеспечения города, уничтожена его транспортная система, не осталось магазинов и столовых. В начале сражения в городе насчитывалось в общей сложности 36 тысяч общественных и частных зданий. В феврале 1943 года их осталось не более тысячи.

Геноцид

К окончанию битвы в городе осталось около 30 тысяч мирных жителей, из них семь — в Центральном районе. Все они ютились в нечеловеческих условиях. Ограбленные, избитые, замученные и изувеченные, голодные и замерзшие, они сполна хлебнули горькую чашу фашистской оккупации.

По подсчетам историков, за время нахождения немцев в Сталинграде погибло не менее 40 тысяч горожан, более 50 тысяч (по другим 70) были угнаны на работу в Германию. Половина из них погибла по дороге. Но точной цифры замученных гитлеровцами жителей Сталинграда до сих пор нет.