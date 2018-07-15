Россия вошла в тройку главных угроз ЕС 

Европейский совет по международным отношениям опубликовал доклад, посвященный основным вызовам безопасности ЕС. Второе место в «рейтинге угроз» делят Россия и международные криминальные группы. Между тем, в докладе 2008 года РФ занимала четвертую строчку этого списка.
Лидерами в рейтинге остались исламистские террористические группировки, на третьем месте — Северная Корея. По мнению европейцев, эти угрозы сохранятся как минимум в ближайшие десять лет.
Эксперты объясняют, что отношение к России ухудшилось после присоединения Крыма, из-за этого «изменилось восприятие страны». Теперь европейцы опасаются со стороны РФ кибератак и вмешательства во внутреннюю политику стран.
Больше всего враждебных действий со стороны Москвы опасаются в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. При этом тревогу по поводу намерений России испытывают не только восточноевропейские страны, но и западные, в частности Великобритания и Германия. В то же время, некоторые страны Европы не считают, что Россия представляет для них какую-либо опасность. Это Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия.