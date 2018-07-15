AP: компания добивалась от послов некоторых стран в США поддержки плана по «Русалу»

Францию, Ирландию, Швецию, Австралию и Как отмечается в материале, Mercury рассчитывала на сотрудничество послов не менее шести государств, которые пострадают от ввода американских санкций против «Русала». Агентство называет в их числе Германию Ямайку . Компания якобы предложила дипломатам направить подготовленные ею письма властям США. В них выражалась поддержка плану, который предполагал вывод компаний En+ и «Русал» из-под санкций путем уменьшения доли Дерипаски.

По сведениям агентства, посол Ямайки в Вашингтоне Одри Маркс направила 14 июня в министерство финансов США письмо, практически идентичное тому, которое подготовила Mercury. Как отмечается в материале, представители посольств Франции и Швеции заявили, что с их стороны писем не направляли. В дипмиссиях Германии, Ирландии и Австралии отказались сказать, было ли это сделано их представителями.

В материале утверждается, что соответствующий контракт с Mercury заключил председатель совета директоров En+ Грегори Баркер в мае текущего года. Компания якобы должна была получить $108,5 тыс. за четыре недели работы.

Ситуация вокруг «Русала» и En+

En+ в настоящее время реализует план по выходу из-под санкций, предложенный ранее Баркером и одобренный советом директоров. Согласно ему, в частности, надо переизбрать совет директоров компании, включив в него часть независимых директоров.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что En+ наняла инвестиционный банк для организации продажи части контрольного пакета Дерипаски в холдинге. По данным издания, в соответствии с планом Баркера, идет поиск новых инвесторов, чтобы снизить долю Дерипаски в En+ с нынешних 66% до менее 50%.