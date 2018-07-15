Межгосударственные отношения России и Венгрии

Дипломатические отношения между СССР и Венгрией были установлены 4 февраля 1934 года. В июне 1941 года дипотношения были прерваны в связи со вступлением Венгрии в войну на стороне фашистской Германии . 25 сентября 1945 года дипломатические отношения были восстановлены.

Дипломатические отношения между Россией и Венгрией установлены 6 декабря 1991 года, тогда же был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Отношения двух стран развиваются поступательно. Регулярный характер носят контакты на высшем уровне. Официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Венгрию состоялся 28 февраля — 1 марта 2006 года. В ходе визита Владимира Путина в Будапешт был подписан ряд совместных документов, расширяющих и дополняющих договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества.

17 февраля 2015 года президент РФ Владимир Путин посетил Венгрию с рабочим визитом. В ходе визита были подписаны межправительственные соглашения о содействии межрегиональному сотрудничеству и об открытии Генерального консульства Венгрии в Казани , межведомственные соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и высшего образования, подготовке персонала в области атомной энергетики и смежных областей.

2 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин посетил Венгрию с рабочим визитом. В Будапеште состоялись переговоры Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном . Основное внимание было посвящено экономическому взаимодействию двух стран, конкретным мерам по наращиванию товарооборота и инвестиций. Речь шла о расширении сотрудничества в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности, развитии культурно-гуманитарных связей. Отдельно обсуждалось сотрудничество в сфере энергетики. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, ситуации на Украине и в Сирии

28 августа 2017 года президент России посетил Будапешт. Визит был приурочен к проходившему в столице Венгрии XXXI чемпионату мира по дзюдо. В рамках визита состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, на которой обсуждались, в частности, торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Москву с рабочими визитами 30 ноября 2010 года, 31 января 2013 года, 14 января 2014 года и 17 февраля 2016 года, в ходе которых проходили его переговоры с Владимиром Путиным. 9 августа 2015 года в Казани состоялась рабочая встреча главы венгерского правительства с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым «на полях» XVI Чемпионата мира по водным видам спорта.

Президенты Венгрии в разные годы также неоднократно посещали Россию: Ференц Мадл участвовал в юбилейных мероприятиях в честь 60-летия Победы в 2005 году; Ласло Шойом посетил V Всемирный конгресс финно-угорских народов 27-29 июня 2008 года в Ханты-Мансийске , где состоялась его беседа с президентом РФ Дмитрием Медведевым; Янош Адер возглавлял национальную делегацию в ходе церемонии открытия ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 2014 года.

Регулярный характер носят контакты между внешнеполитическими ведомствами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Венгрию с рабочими визитами 2-3 мая 2013 года и 25 мая 2016 года. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто побывал в Москве с рабочим визитом 19 ноября 2014 года и 23 января 2017 года.

Беседа Сергея Лаврова и Петера Сиярто состоялась 17 февраля 2015 года в рамках визита Владимира Путина в Будапешт. 9 мая 2015 года Петер Сиярто принял участие в торжествах в честь 70-летия Победы, а 21 октября 2015 года встретился в Москве с Лавровым. Министр иностранных дел РФ и Петер Сиярто встречались в декабре 2015 года «на полях» заседания СМИД ОБСЕ в Белграде. Петер Сиярто принимал участие в работе XX Петербургского международного экономического форума в июне 2016 года. Главы дипломатических ведомств двух стран встречались в сентябре 2016 года в Нью-Йорке «на полях» 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН , в декабре 2016 года в Гамбурге в рамках 23-го заседания СМИД ОБСЕ, 2 июня 2017 года «на полях» XXI Петербургского международного экономического форума и 3 июля в Москве.

19 сентября 2017 года в Нью-Йорке «на полях» общеполитической дискуссии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа Сергея Лаврова с Петером Сиярто. Еще одна беседа прошла 8 декабря 2017 года «на полях» 24-го заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе СМИД ОБСЕ.

Поддерживаются контакты на уровне министерств и ведомств двух стран, налажен межпарламентский диалог.

В соответствии с подписанным 16 февраля 2005 года Соглашением об экономическом сотрудничестве возобновлена деятельность Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничествуОчередное 10-е заседание Комиссии прошло 4 июля 2017 года в Москве.

По итогам 2017 года товарооборот России и Венгрии составил 5,37 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 3,28 миллиарда долларов и импорт — 2,08 миллиарда долларов, увеличившись на 24,77% по сравнению с 2016 годом.

Российский экспорт в 2017 году был представлен такими группами товаров как минеральные продукты (82,59%), продукция химической промышленности (10,27%), машины, оборудование и транспортные средства (5,14%).

В структуре импорта России из Венгрии были представлены такие товары как машины, оборудование и транспортные средства (38,89%), продукция химической промышленности (33,46%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (12,42%), металлы и изделия из них (2,56%), текстиль и обувь (2,20%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (1,06%).

В январе-мае 2018 года товарооборот России и Венгрии составил 2627,5 миллиона долларов, в том числе экспорт 1739,5 миллиона долларов, импорт — 888,1 миллиона долларов.

Приоритетными сферами двустороннего взаимодействия являются топливно-энергетический сектор и атомная энергетика Венгрии.

В 2007 году ОАО «ТВЭЛ» завершило работы по восстановлению второго энергоблока «Пакш», поврежденного в результате аварии в апреле 2003 года. В 2009 году ТВЭЛ и «Атомстройэкспорт» осуществили программу по продлению срока эксплуатации и повышения мощности энергоблоков станции суммарно с 1760 до 2000 мегаватт.

АО «Атомстройэкспорт» в рамках долгосрочного рамочного контракта поставляет сменное оборудование и запасные части, необходимые для обеспечения надежной эксплуатации АЭС «Пакш». С 2012 года проект реализуется силами объединенной компании АО «НИАЭП» — АО АСЭ.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС «Пакш» с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. В марте того же года Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении кредита до 10 миллиардов евро на достройку АЭС «Пакш».

В марте 2017 года строительство новых блоков АЭС «Пакш» было официально одобрено Еврокомиссией , а в апреле 2017 года проект «Пакш-2» получил от Венгерского агентства по атомной энергии окончательную экологическую лицензию и лицензию на площадку АЭС.

Из России в Венгрию поступает примерно 3/4 потребляемой ею нефти и 2/3 природного газа. Сотрудничество в области поставок природного газа в Венгрию началось в 1975 году, и до 1998 года экспорт осуществлялся в соответствии с межправительственными соглашениями по освоению Оренбургского и Ямбургского месторождений.

Для надежного удовлетворения долгосрочных потребностей Венгрии в 1994 году было создано венгерско-российское акционерное общество газовой промышленности «Панрусгаз», главная задача которого — импорт природного газа.

Транспортировка российского газа в Венгрию осуществляется через украинское Берегово и австрийский Баумгартен . В декабре 2015 года "Газпром" продлил с венгерскими партнерами контракт на поставки российского природного газа до конца 2019 года.

Несмотря на сворачивание проекта газопровода «Южный поток», Будапешт сохраняет заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в области использования российских углеводородов и поиска альтернативных путей их поставки в Венгрию. Венгерский нефтегазовый концерн «МОЛ» участвует в добыче нефти в Томской, Оренбургской и Самарской областях.

Россией и Венгрией накоплен большой опыт инвестиционного сотрудничества. Капиталовложения российских компаний в венгерскую экономику превышают полтора миллиарда долларов, а венгерских в Россию — два миллиарда долларов.

Присутствие венгерского бизнеса заметно в России в банковском секторе, разработке и добыче углеводородного сырья, строительстве, агропромышленном комплексе, фармацевтической промышленности.

В России работает ведущий венгерский банк «ОТП», в свою очередь Сбербанк России приобрел ряд зарубежных активов австрийского «Фольксбанка», включая его сеть в Венгрии.

Реализуется крупный совместный высокотехнологичный проект по модернизации вагонов для третьей линии будапештского метрополитена. В августе 2015 года был подписан контракт между мэрией венгерской столицы и ОАО «Метровагонмаш» , выигравшим международный тендер. Его реализация стартовала в январе 2016 года, в начале июня в Венгрию был доставлен первый метросостав.

Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» является одним из ведущих производителей медикаментов в России (дочернее предприятие в Егорьевском районе Московской области ).

Традиционные двусторонние связи в области сельского хозяйства несут серьезные издержки в результате присоединения Венгрии к антироссийским санкциям Евросоюза в контексте украинского кризиса.

Саранска, Ижевска, Сыктывкара, Петрозаводска и Поступательно развиваются российско-венгерские культурно-гуманитарные связи. Отмечается устойчивый интерес к расширению культурных, образовательных и спортивных обменов, контактов между академическими сообществами. В Венгрии возрождается интерес к русскому языку. Крупнейшие центры русистики находятся в городах Будапешт, Дебрецен, Печ Сегед . В России преподавание венгерского языка осуществляется в университетах Санкт-Петербурга , Ханты-Мансийска, Йошкар-Олы Екатеринбурга . Расширяются студенческие обмены. Поставлена задача довести число стипендиатов, направляемых на учебу по государственной линии, до 200 человек с каждой стороны.

Осуществляется межрегиональное взаимодействие. В некоторых крупных городах России создаются венгерские «торговые дома», компании из Венгрии реализуют в ряде российских регионов крупные инвестиционные проекты. Между двумя странами достигнута договоренность о создании российско-венгерской Межправительственной комиссии по содействию межрегиональному сотрудничеству.