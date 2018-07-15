Членам арктической авиаэкспедиции разрешен прилет в США 

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Члены авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» получили предварительное разрешение на вхождение в воздушное пространство США, они рассчитывают прибыть в американский город Ном (штат Аляска) 16 июля. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону руководитель экспедиции — летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев.
Сейчас участники экспедиции находятся на Чукотке. «Чтобы влететь в Америку, нужно получить разрешение», — констатировал он, отметив, что «соответствующие заявки» были направлены. «Разрешение, в общем-то, предварительно получено. У нас есть информация, что на 16-е число нам разрешен влет в Америку», — добавил летчик.
"Сначала мы летим в Ном, это — понедельник, если погода будет", — сказал летчик. Как он констатировал, «погода достаточно неустойчивая по маршруту над морем», в связи с этим не исключается, что прибытие в Ном может быть отложено. По словам Токарева, помешать участникам экспедиции может туман или облака.
Как отметил летчик, согласно плану, участники авиаэкспедиции будут находиться в США около трех дней. Каких-либо мероприятий пока не запланировано. По расчетам Токарева, путешественники прибудут в Канаду в четверг.
Маршрут экспедиции
Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области. В перелете задействованы уникальные самолеты— амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонны) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).
В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Научный руководитель экспедиции — Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.
Маршрут протяженностью более 20 тыс. км пролегает через Россию, американский штат Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию. Затем экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок. Основная цель экспедиции — проведение различных климатических и медико— биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.