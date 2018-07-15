Членам арктической авиаэкспедиции разрешен прилет в США

НЬЮ-ЙОРК , 15 июля. / ТАСС /. Члены авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» получили предварительное разрешение на вхождение в воздушное пространство США , они рассчитывают прибыть в американский город Ном ( штат Аляска ) 16 июля. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону руководитель экспедиции — летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев.

Сейчас участники экспедиции находятся на Чукотке. «Чтобы влететь в Америку, нужно получить разрешение», — констатировал он, отметив, что «соответствующие заявки» были направлены. «Разрешение, в общем-то, предварительно получено. У нас есть информация, что на 16-е число нам разрешен влет в Америку», — добавил летчик.

"Сначала мы летим в Ном, это — понедельник, если погода будет", — сказал летчик. Как он констатировал, «погода достаточно неустойчивая по маршруту над морем», в связи с этим не исключается, что прибытие в Ном может быть отложено. По словам Токарева, помешать участникам экспедиции может туман или облака.

Как отметил летчик, согласно плану, участники авиаэкспедиции будут находиться в США около трех дней. Каких-либо мероприятий пока не запланировано. По расчетам Токарева, путешественники прибудут в Канаду в четверг.

Маршрут экспедиции

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области . В перелете задействованы уникальные самолеты— амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонны) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Научный руководитель экспедиции — Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.