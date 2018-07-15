Бывший сотрудник NASA рассказал, что власти стран скрывают информацию о пришельцах 

Американец рассказал, что правительство скрывает информацию о внеземной жизни. Во время работы в NASA сотрудники не могут разглашать секретную информацию о пришельцах с других планет. Кевин рассказал, что у властей очень много доказательств о инопланетной жизни, но простым людям их не положено знать и эта информация является секретной. Экс-сотрудник считает, что властям необходимо открыть все данные, которыми они располагают, чтобы все были готовы к возможному инопланетному вмешательству и захвату нашей планеты. Кроме того, Кевин уверен, что люди только выиграют от сотрудничества с высокоразвитыми внеземными цивилизациями, ведь они обладают колоссальными технологиями, которые могут сделать жизнь на нашей планете только лучше. Американец добавил, что много данных о пришельцах у США, России, Канады, Англии, Японии и других развитых стран. Вот и очередной сотрудник NASA, который говорит о теории заговора. А стоит ли людям вообще знать об этом и жить в страхе?