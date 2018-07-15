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В Гусь-Хрустальном все-таки будет бассейн
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В Гусь-Хрустальном все-таки будет бассейн 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото gus-info.ru  Жители пятого по величине города Владимирской области (после Владимира, Коврова, Мурома и Александрова) Гусь-Хрустального торжествуют. У них наконец появится первый бассейн. До этого 55 тысяч жителей города стеклоделов могли поплавать только летом в городском озере.
Хотя идея строительства бассейна могла реализоваться еще в 1974 году, когда в городе был введен в эксплуатацию дворец спорта «Химик» (позже ему присвоили имя первого директора спорткомплекса А. В. Паушкина). Увы, но бассейн в советское время по каким-то причинам не достроили. В лихие девяностые спорткомплекс был передан в частные руки, и его в короткий период довели до состояния разрухи.
Только с приходом в регион губернатора Светланы Орловой на комплекс обратили внимание. Глава города Гусь-Хрустальный Николай Балахин в 2014 году вышел на губернатора и депутата Госдумы Игоря Игошина. Совместными усилиями объект был возвращен в муниципальную собственность, в одном из субботников по уборке территории принимал участие депутат Игошин.
В 2016 году местные власти разработали проект реконструкции спорткомплекса, а вчера, 13 июля, был проведен аукцион на заключение госконтракта на реконструкцию объекта. Цена контракта составляет 194,3 млн рублей.
Заказчику предстоит выполнить работы по строительству бассейна с шестью 25-метровыми дорожками, тумбами и электронным табло. На первом этаже комплекса разместятся раздевалки, медицинский кабинет и административные помещения. На втором — раздевалки и душевые. На третьем — балкон с трибунами.
Кроме того, генподрядчику предстоит реконструировать трехэтажное здание спорткомплекса с большим игровым залом для волейбола, мини-футбола и баскетбола. Здесь также появятся тренажерный и гиревой залы, зал рукопашного боя, зал единоборств. Трибуны спорткомплекса смогут вместить 140 человек.
Работы по реконструкции спорткомплекса имени Паушкина планируется начать уже в августе этого года, а в январе 2020-го, по условиям контракта, объект должен быть введен в эксплуатацию. Здание будет выполнено из красного кирпича и в историческом (Мальцовском) стиле.
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