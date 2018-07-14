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Михайловская военная артиллерийская академия приняла участие в мероприятиях ленинградской области
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Михайловская военная артиллерийская академия приняла участие в мероприятиях ленинградской области 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
14 июля здесь с успехом прошёл концерт творческих коллективов национально-культурных объединений Ленинградской области, проведенный по инициативе Дома дружбы.
В Михайловской военной артиллерийской академии организована благотворительная акция совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Ленинградской области для учащихся Мультицентра социальной и трудовой интеграции.
Ребята приняли участие в товарищеском матче по волейболу с курсантами академии. Затем воспитанники «Мультицентра» посетили музей истории академии. В ходе экскурсии они узнали много интересного о почти двухсотлетней истории одного из старейших военных учебных заведений страны, ракетных войск и артиллерии, осмотрели уникальные экспонаты и экспозиции музея. Особенно их заинтересовал 82-мм миномет-вид вооружения, с которым воевал на фронтах Великой Отечественной войны полный кавалер ордена Славы полковник в отставке Георгий Константинович Кравцов, до последней минуты своей жизни отдававший силы и знания делу академии.
Завершилось событие чаепитием в курсантской столовой. Воспитанникам получили незабываемые впечатления и положительные эмоции. Особенно им запомнились доброжелательность личного состава и гостеприимство.
Мероприятий культурной и патриотической направленности Ленинградской области также традиционно проходят и на Базе обеспечения учебного процесса Михайловской военной артиллерийской академии в г. Луга.
14 июля здесь с успехом прошёл концерт творческих коллективов национально-культурных объединений Ленинградской области, проведенный по инициативе Дома дружбы.
По мнению начальника академии генерал-лейтенанта Сергея Баканеева регулярные совместные мероприятия между военнослужащими и представителями организаций региона помогают налаживать и укреплять дружеские связи. Он отметил, что академия всегда готова оказывать поддержку и помощь в воспитании и военно-патриотической подготовке учащихся, в популяризации здорового образа жизни и спорта.
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