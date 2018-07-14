Михайловская военная артиллерийская академия приняла участие в мероприятиях ленинградской области

14 июля здесь с успехом прошёл концерт творческих коллективов национально-культурных объединений Ленинградской области , проведенный по инициативе Дома дружбы.

В Михайловской военной артиллерийской академии организована благотворительная акция совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Ленинградской области для учащихся Мультицентра социальной и трудовой интеграции.

Ребята приняли участие в товарищеском матче по волейболу с курсантами академии. Затем воспитанники «Мультицентра» посетили музей истории академии. В ходе экскурсии они узнали много интересного о почти двухсотлетней истории одного из старейших военных учебных заведений страны, ракетных войск и артиллерии, осмотрели уникальные экспонаты и экспозиции музея. Особенно их заинтересовал 82-мм миномет-вид вооружения, с которым воевал на фронтах Великой Отечественной войны полный кавалер ордена Славы полковник в отставке Георгий Константинович Кравцов, до последней минуты своей жизни отдававший силы и знания делу академии.

Завершилось событие чаепитием в курсантской столовой. Воспитанникам получили незабываемые впечатления и положительные эмоции. Особенно им запомнились доброжелательность личного состава и гостеприимство.

Мероприятий культурной и патриотической направленности Ленинградской области также традиционно проходят и на Базе обеспечения учебного процесса Михайловской военной артиллерийской академии в г. Луга

14 июля здесь с успехом прошёл концерт творческих коллективов национально-культурных объединений Ленинградской области, проведенный по инициативе Дома дружбы.

По мнению начальника академии генерал-лейтенанта Сергея Баканеева регулярные совместные мероприятия между военнослужащими и представителями организаций региона помогают налаживать и укреплять дружеские связи. Он отметил, что академия всегда готова оказывать поддержку и помощь в воспитании и военно-патриотической подготовке учащихся, в популяризации здорового образа жизни и спорта.