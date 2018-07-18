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100 лет со дня расстрела царской семьи
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100 лет со дня расстрела царской семьи 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
В Екатеринбурге несколько десятков тысяч паломников совершили крестный ход к Ганиной яме — месту обнаружения останков семьи Романовых. Их подлинность после очередной серии экспертиз подтвердил Следственный комитет. Но у потомков венценосных особ и у представителей церкви снова остались вопросы.
Хотя цареубийцы запрятали подальше облитые кислотой и сожженные останки цесаревича Алексея и княжны Марии — исследователям все-таки удалось их обнаружить. Помогли воспоминания участников расправы над царской семьей.
Когда спустя 16 лет после обнаружения основного захоронения нашли детские останки, казалось, в деле о подлинности будет поставлена точка. Достаточно нескольких экспертиз. Сравнили даже проявления редкой генетической мутации, присущей Романовым. Совпадения выявили при помощи образцов, взятых у потомков английской королевы Виктории. Императрица Александра Фёдоровна была ее правнучкой. Но ученым опять не поверили.
— В 80-х годах они начали говорить, что — вот нашли останки — это царские останки, и что они едут в Лондон — делать независимое исследование. Какое же это независимое исследование — если они везли кости и везли портреты. И Пол Гил — английский исследователь, и Иванов, который был наш исследователь русский — они уже заранее определили, чьи кости они везут, — рассказала Ольга Куликовская-Романова.
Некоторые потомки Романовых верят выводам, сделанным по горячим следам, через неделю после расстрела. Город тогда заняли войска Колчака. Следователь Соколов, которому адмирал приказал детально изучить обстоятельства гибели семьи императора, утверждал, что убийцам удалось полностью уничтожить тела. Одного бензина для этих целей, согласно документам, было потрачено чуть ли не 400 литров. Вполне, достаточно — чтобы превратить кости в пепел.
Еще один аргумент неверующих: царские зубы. Якобы, они не могут быть в таком ужасном состоянии. Наконец, сам характер убийства — не было ли оно «ритуальным»?
В расстрельном подвале были обнаружены строки на немецком, и как писал в эмиграции один из «колчаковских» следователей — какие-то «кабалистические» знаки. Так что в доме Романовых — тоже согласия нет.
— У меня и части семьи, которую я представлю, никогда не было сомнений в том, что екатеринбургские останки — подлинные останки. И мы надеемся, что это шаг в нужном направлении и будет принято окончательное решение и останки будут признаны, — говорит Павел Куликовский-Романов.
Место преступления до наших дней не сохранилось. Советская власть позаботилась об уничтожении следов. Особняк инженера Ипатьева, который стал тюрьмой для императорской семьи сейчас можно увидеть только на фотографиях.
Дом Ипатьева снесли в 1977 году якобы ради расширения дороги. В действительности, власти опасались наплыва паломников — в 60-ую годовщину убийства царской семьи. Руководил сносом первый секретарь свердловского обкома — Борис Ельцин.
Став уже президентом страны — он сделал всё, чтобы канонизировать семью. В 1998-м к 80-летию расстрела найденные останки захоронили, власти признали их подлинными. Но сомнения остались — у церкви. Сейчас для того, чтобы примирить все стороны — ведётся максимально открытое следствие. Промежуточные результаты представил Следственный комитет — в РПЦ поблагодарили правоохранителей, и заявили, что внимательно изучат материалы.
— Святейший патриарх, по-моему, не раз говорил — не будет так, как в советское время — к празднику какому-нибудь — надо сделать план и признать останки. Сколько нужно будет работать — столько пусть и работают, — уточнил историк Анатолий Степанов.
Торопиться в этом вопросе — точно никто не будет. После окончательного завершения расследования, церковь вынесет свое решение, по давней традиции — на архиерейском соборе. Только после этого многострадальные останки объединяться и преданы земле.
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