Являются ли русские славянизированными финнами

В последнее время в интернете часто циркулируют публикации, в которых, с упоминанием о «самых новейших генетических исследованиях», рассказывается как о сенсации, что учёные доказали: русские это не славяне, а славянизированные финны и тюрки. При этом не приводится ни имён учёных, ни каких-либо ссылок, кроме туманного «об этом сообщают СМИ». Вот характерный образчик:

«По Y-хромосоме генетическое расстояние между русскими и финнами Финляндии составляет всего 30 условных единиц (близкое родство). А генетическое расстояние между русским человеком и так называемыми финно-угорскими народностями (марийцами, вепсами, мордвой и пр.), проживающими на территории РФ , равно 2-3 единицам. Проще говоря, генетически они идентичны». [С-BLOCK]

О каких единицах здесь идёт речь, непонятно ни любителю, ни специалисту. Писавший, очевидно, вообще не имел понятия о сравнительно-генетических исследованиях. И это ещё самый наукообразный отрывок из публикации. Потому что остальное представляет собой просто нонсенс, вплоть до утверждения, что русский язык имеет в своей основе финский и тюркский словарь и грамматику.

Такие писания, однако, очень востребованы. Так, в 2011 году украинский писатель на исторические темы Владимир Белинский получил премию Госкомитета Украины по телевидению и радиовещанию за книгу «Страна-Моксель», где «доказывал» то же самое финское и тюркское происхождение русских и отсутствие у них славянских корней.

Есть ли политический заказ в исследованиях по популяционной генетике?

В наше время исследования по популяционной генетике стали последним писком научной моды. К сожалению, все они пока дают очень противоречивые результаты. Очевидно, говорить об её окончательном сложении как точной науки пока рано. А из коренным образом разнящихся выводов проделанных исследований всегда можно извлечь то, что нравится, и придать этому выводу абсолютное значение. Тем более, что методов сравнительно-генетических исследований сейчас уже немало.

Когда сравнение проводили только по гаплогруппам Y-хромосом и мт-ДНК, то первые исследования выявили близость русских к белорусам, полякам и украинцам, хотя у северных русских нашлось почти столько же общего и с финнами. В наше время появились новые методы секвенирования части генома, и проведённые работы показали неоднозначные результаты. Некоторые подтверждают прежние выводы, полученные из исследований гаплогрупп, другие же показывают значительно большее удаление русских от славян, чем от финнов и даже от татар.

Очевидно, что окончательные выводы о генетическом родстве народов делать пока рано. По меньшей мере — до тех пор, пока не будет полностью расшифрован геном человека. И весьма похоже, что на выводы современных исследователей также сильно влияет желание получить тот или иной «безапелляционный» результат. Поэтому важно выяснить, откуда вообще взялась идея, что русские это славянизированные финны (или тюрки).

Ключевский как транслятор мифа

Очень большой вклад в распространение этой идеи внёс в конце XIX века знаменитый русский историк В. О. Ключевский. Лекция XVII его «Курса русской истории» посвящена сложению типа великоросса путём смешения славян с финнами. Никаких точных данных в распоряжении учёного не было, его рассказ на эту тему — сплошная беллетристика:

«Надобно допустить некоторое участие финского племени в образовании антропологического типа великоросса. Наша великорусская физиономия не совсем точно воспроизводит общеславянские черты… Скулистость великоросса, преобладание смуглого цвета лица и волос и особенно типический великорусский нос, покоящийся на широком основании, с большой вероятностью ставят на счёт финского влияния».

Во времена Ключевского сравнительные антропологические исследования народов ещё только начинались. Проведённые в ХХ веке работы на основе широких выборок, прежде всего — англичанина С. Куна (1939) и русского В. П. Алексеева (1969), убедительно показали, что по своему усреднённому антропологическому типу русские в наибольшей степени сближаются с поляками и весьма далеко отстоят от финских народов Русской равнины.

Создание мифа: Польша , XIX век Ключевский лишь продолжал тенденцию, заложенную до него. Основоположником концепции о неславянском происхождении русского народа считается польский историк Франциск Духинский (1816-1893), родом из окрестностей Бердичева на Украине. Эмигрировав во Францию в 40-е годы XIX века, он выдвинул и развивал идею о том, что русские — ветвь «туранского племени», родственные монголам. Русский язык это якобы испорченный церковно-славянский, усвоенный «туранцами».

«Теория» Духинского была на ура подхвачена польскими патриотами, а также некоторыми западноевропейскими философами (о ней одобрительно отзывался К. Маркс). В дальнейшем, однако, её сторонникам пришлось отказаться от отождествления русских с потомками монголо-татар за явной абсурдностью этого тезиса. Но сама идея неславянского происхождения русских была спасена тем, что на роль предков русских были выдвинуты финские народы.

Причины мифа

Причина появления такой «теории» в Польше в середине XIX века совершенно ясна. В то время Польша вела борьбу с царизмом за свою национальную независимость. Со своей стороны, царское правительство начало развивать идеологию «панславизма», призванную «доказать», что все славянские народы должны объединиться под скипетром русского царя. Концепция неславянского происхождения русских противопоставлялась этим притязаниям России на гегемонию над славянами. Было важно выдвинуть убедительный тезис, что русские вообще не имеют отношения к славянам.

Причины, вызвавшие его появление на свет, продолжают действовать и в наше время. Рецидивы «панславизма» в идеологии части российских общественных кругов происходят и в наше время. Поэтому тезис о «неславянстве» русских по-прежнему востребован. [С-BLOCK]

В то же время нельзя не признать очевидного факта наличия среди русских, особенно в северной половине европейской части РФ, большой доли финской крови. Процесс ассимиляции финских народностей русскими происходит и в наши дни. Население мордвы в ХХ веке неуклонно уменьшалось, а других финских народов РФ возросло очень мало. Это означает, что многие потомки представителей этих народов стали русскими по языку.

В то же время заметная финская примесь может быть только у части русских. Ведь на пространствах Чернозёмного Центра и большей части Центрально-промышленного региона, даже в окрестностях Москвы , финские народности никогда не жили.

При этом также непонятна агрессивность, с которой некоторые, в пику упомянутым измышлениям, доказывают якобы чистоту славянского происхождения и даже «арийской крови» у русских. Как будто быть финном или тюрком это что-то плохое!