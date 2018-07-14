Тверк-танцовщица из Новосибирска рассказала, как совмещает танцы с материнством

Соблазнительные, граничащие с эротикой фотографии и видеоролики Елены Яткиной пользуются большой популярностью в интернете. Однако у девушки есть и немало злопыхателей, которые зачастую оставляют нелестные отзывы по поводу творческой деятельности сибирячки, сообщает KP.RU

Впрочем, Елена не особо комплексует по этому поводу, и отмечает, что занималась тверком, даже когда была беременна.

— Мне без разницы — все думают по-разному, у всех свое мнение, и это хорошо. Пусть пишут. Главное, что мой муж и моя мама меня поддерживают во всем. Другим мамочкам, которые думают, танцевать или нет во время беременности, я посоветую прислушиваться только к себе и советам врачей. И если танец — это ваша жизнь, то почему бы и нет, — поделилась своим мнением с KP.RU Елена.