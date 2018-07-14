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Тверк-танцовщица из Новосибирска рассказала, как совмещает танцы с материнством
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Тверк-танцовщица из Новосибирска рассказала, как совмещает танцы с материнством 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Соблазнительные, граничащие с эротикой фотографии и видеоролики Елены Яткиной пользуются большой популярностью в интернете. Однако у девушки есть и немало злопыхателей, которые зачастую оставляют нелестные отзывы по поводу творческой деятельности сибирячки, сообщает KP.RU.
Впрочем, Елена не особо комплексует по этому поводу, и отмечает, что занималась тверком, даже когда была беременна.
— Мне без разницы — все думают по-разному, у всех свое мнение, и это хорошо. Пусть пишут. Главное, что мой муж и моя мама меня поддерживают во всем. Другим мамочкам, которые думают, танцевать или нет во время беременности, я посоветую прислушиваться только к себе и советам врачей. И если танец — это ваша жизнь, то почему бы и нет, — поделилась своим мнением с KP.RU Елена.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как тверк в исполнении полуголой певицы Полины Гагариной высмеяли в сети.
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