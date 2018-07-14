В Ницце почтили память жертв теракта 14 июля 2016 года

ПАРИЖ, 14 июля. / ТАСС /. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп возглавил в субботу в Ницце (юго-восток страны) церемонию памяти жертв теракта 2016 года. Трансляция мемориальной акции была проведена в Facebook через страницу политика.

Траурная церемония

В связи с тем, что во Франции в субботу отмечается Национальный праздник, Эдуар Филипп обошел выстроенные на Массена, главной площади города, шеренги представителей трех родов войск, пожал руки ветеранам Второй мировой войны, участникам антифашистского Движения сопротивления. Он провел также в Ницце встречу с представителями семей погибших, с главами двух городских ассоциаций жертв массового теракта, совершенного радикальным исламистом на Английской набережной.

В ходе продолжительной церемонии у временного мемориала жертвам теракта — большого белого Дерева жизни — были зачитаны фамилии всех 86 погибших в трагический день 14 июля 2016 года, в том числе и двух россиянок — 21-летней Виктории Савченко и 27-летней Алины Богдановой. К мемориалу участники траурной акции возложили 86 кусков морской гальки, выкрашенных в цвета французского триколора.

Прошла минута молчания. Прозвучала траурная музыка, французский национальный гимн «Марсельеза», а также гимн Ниццы «Nissa la Bella». Перед собравшимися выступили очевидцы событий тех дней, мэр Ниццы, видный французский политик Кристиан Эстрози

Вместе с французским премьером в Ниццу для участия в церемонии памяти прибыли министр юстиции Франции Николь Беллюбе, депутаты французского парламента, а также государственный министр Монако (премьер-министр) Серж Телль.

Выступая перед собравшимися, Филипп подчеркнул, что «трагедия в Ницце стала в стране за весь период после окончания Второй мировой войны насильственным актом, в котором погибло больше всего детей и молодежи». «Эти 4 минуты и 17 секунд стали кошмаром, который теперь навечно вписан в историю», — сказал политик. Он напомнил также, что при теракте на Английской набережной «погибли граждане 52 стран».

Премьер пообещал создать специальную государственную структуру, которая поможет пострадавшим и семьям погибших быстрее получить необходимую помощь и денежную компенсацию в обход нынешних затянувшихся административных процедур. Также, по его словам, выделен специальный судья, который будет урегулировать такие вопросы о компенсации.

Трагический день

Мемориальные мероприятия субботы отметили вторую годовщину трагических событий в Ницце. В тот день 2016 года тяжелый грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной, где в тот момент находились тысячи людей, пришедшие посмотреть на фейерверк по случаю Национального праздника Франции. Под колесами направленного на них многотонного грузовика погибли 86 человек, ранения получили еще 458. Теракт был совершен выходцем из Туниса Мохамедом Лахуайеджем Бухлелем, который был ликвидирован полицейскими после того, как им удалось остановить машину, давившую людей.