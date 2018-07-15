Израильская армия засекла минометный обстрел из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл — РИА Новости . Израильские военные засекли пуск двух мин из сектора Газа и в ответ атаковали стрелявшее орудие, сообщила армейская пресс-служба.

Обмен ударами произошел после того, как правящее в палестинском анклаве движение ХАМАС объявило о прекращении боевых действий с Израилем при международном посредничестве.

"После сирен, сработавших в региональном совете Эшколь, были зафиксированы пуски двух минометных снарядов… В ответ Армия обороны Израиля атаковала стрелявший миномет в южной части сектора Газа", — сказано в пресс-релизе.

За сутки самой масштабной конфронтации последних четырёх лет боевики выпустили по Израилю около 200 ракет и мин, а израильская авиация разбомбила десятки военных объектов в сектора Газа.