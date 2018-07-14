А что, так можно было? Россия поразила дружелюбием и терпимостью не только гостей ЧМ, но и своих граждан

Полицейские во время чемпионата старались охранять порядок максимально вежливо. Хитом YоuTube стала видеозапись, на которой они будили шведских болельщиков, обнаруженных утром спящими прямо на газоне в Нижнем Новгороде.

«Господа шведы, вставайте», — говорила, улыбаясь, красивая девушка-лейтенант. Похоже, еще не протрезвевшие шведы не очень понимали, что происходит, и как они оказались на газоне. Но им объяснили: на траве лучше не спать. Полицейские беспокоились, что спящие гости чемпионата могут привлечь внимание карманников.

На другом видео мужчина, прогуливаясь по вечерней Никольской в Москве с банкой пива в руках, подходит к двум стражам порядка в парадной форме. Дальнейший диалог в комментариях не нуждается:

— Ребят, ваше здоровье! Можно вопрос? Когда закончится ЧМ, можно ли будет здесь так же ходить с пивом и распивать его?

— Вы русский человек?

— Да.

— Нельзя вам будет.

— А если не русский?

— А если не русский, то можно. Вот им все разрешили, а нашим не разрешат.

— Ну, это же несправедливо.

Полицейские были дружелюбны абсолютно ко всем. Болельщик Сергей побывал на разных матчах в разных городах и может это подтвердить.

Сергей болельщик «Не было ОМОНа, что, в принципе, радовало. Все улыбались дружелюбно, причем большинство полицейских разговаривало на английском языке со мной, что тоже доставляло улыбку и радость мне. Все было тактично, причем некоторые даже курили на стадионе, к сожалению. Никто никого не гонял, руки не скручивал, что тоже, в принципе, плюс нашей полиции».

Но вот к кому полицейские были совсем не дружелюбны, так это к карманникам. Причем работали в основном гастролеры из зарубежья, говорит зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева

Ева Меркачева зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы «Что касается наших карманников, российских не было. Их удалось, скажем так, немножко притормозить. Причем сами они, эти же карманники, понимали, что их поймают. Ну и вообще, есть установка отслеживать подобные вещи, поэтому они не совались сюда. Исключительно те, кто работал, это были иностранные специалисты по этим делам. Что касается попытки их задержать, то иностранцы просто не понимали, насколько там просматривается каждый сантиметр, и не знали, что огромное количество в толпе людей в штатском, это не простые люди, а оперативники и представители спецслужб».

И все же без краж не обошлось. Широкую огласку получило дерзкое ограбление колумбийского певца Хуана Луиса Лондоньо, выступающего под псевдонимом Maluma. Причем не где-нибудь, а в номере отеля Four Seasons прямо у Кремля. Певец оценил сумму похищенного у него добра в 50 млн рублей. Оперативники вскоре установили, что ворами оказались двое венесуэльцев. По горячим следам их задержать не удалось, сразу после кражи они покинули Россию

В остальном же полиция сработала на очень высоком уровне. Зарубежные болельщики признавались, что чувствуют себя безопасно, и в отличие от турниров в ЮАР Бразилии , не боятся, что у них попытаются вырвать сумку на улице. Полиции удалось пресечь даже стычки между болельщиками, что для чемпионата такого уровня вообще из ряда вон. При этом важно отметить, что разводила конфликтующие стороны полиция очень вежливо. Дружелюбной атмосфере способствовало и то, как вели себя российские фанаты.

Юрий Белоус президент группы компаний «Футбол маркет» «Была проделана большая работа с нашими фан-организациями, потому что у нас тоже есть большие любители подраться. Но на удивление мы оказались настолько гостеприимны, что превзошли все страны, в которых проходили последние чемпионаты мира 24 года. Не было никаких побоищ. Если были какие-то стычки, то это между гостями, но никак не между нашей, принимающей, стороной и другими. Могу сказать о чемпионате Европы, который проходил в Англии и во Франции . Вот там, конечно, были столкновения между болельщиками. Причем большие побоища были. Это, конечно, большой прокол был местных спецслужб».

Пожалуй, самый серьезный инцидент за время ЧМ — это когда таксист врезался в толпу пешеходов, среди которых оказались мексиканские болельщики. Как выяснилось, водитель, желая заработать, не спал 14 часов и, сильно утомившись, перепутал педали газа и тормоза. Кстати, если говорить о таксистах, то они сперва сильно задирали цены, но потом работодатели провели с ними работу, и брать с интуристов тройную цену они больше не пытались.