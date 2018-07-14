В стиле диско: на улице Куйбышева прошел танцевальный карнавал в честь завершения ЧМ-2018

Танцоры прошли от площади Революции до Струковского сада

В субботу, 14 июля, в 20:00 на пешеходной улице Куйбышева стартовал карнавальный парад. Танцоры прошли от площади Революции до Струковского сада. Об этом сообщили в городской администрации

Самарцы гордо пронесли флаги всех стран-участниц ЧМ-2018

Зажигательные танцы в историческом центре города

— На этот раз организаторы продемонстрировали смешанный музыкальный формат: зажигательные латиноамериканские танцы, диско, хип-хоп, брейк— данс, русский хоровод. Во время парада самарцы гордо пронесли флаги всех стран-участниц ЧМ-2018, — сообщили в городской администрации.

На этот раз организаторы продемонстрировали смешанный музыкальный формат

Всего за время чемпионата мира по футболу в Самаре прошли шесть карнавальных шествий. Первое провели в преддверии матча Россия Уругвай . А 27-го числа на Куйбышева прошел танцевальный парад. 63.ru вел онлайн-трансляцию с места событий.