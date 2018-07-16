По улице Куйбышева прошел танцевальный парад

Это уже восьмой танцевальный флешмоб за время проведения мирового футбольного первенства, организованный несколькими танцевальными школами при поддержке администрации Самары

Напомним, первый танцевальный парад болельщиков в поддержку сборной России прошел в Самаре накануне матча Россия-Уругвай. Иностранные болельщики с удовольствием водили традиционный русский хоровод и пели песню «Калинка-Малинка» на улице Куйбышева рядом с фестивалем болельщиков FIFA.

Танцевальные парады стали важной частью Чемпионата мира по футболу в Самаре. Организаторы уверены, что так родилась новая самарская традиция, которая будет привлекать внимание жителей и гостей города и после окончания футбольного первенства.

"Это уже восьмой парад, и все они проходили в разных форматах. Мы начинали с шествия болельщиков, потом были просто флешмобы, потом это все доросло до уровня бразильского карнавала. Каждый раз у нас различные музыкальные акценты, разное количество людей и разная атмосфера, но всегда неповторимая, радостная и уникальная для Самары. У нас родилась новая культурная традиция, настоящая изюминка Поволжья", — уверен один из организаторов танцевального парада Денис Новиков , руководитель студии танца «DANCE and LIVE».

В субботу зажигательные латиноамериканские танцы, диско, хип-хоп, брейк-данс, русский хоровод объединили детей и взрослых. Впервые совсем юные танцоры возглавили колонну, а замыкали парад — волонтеры. Молодые люди несли флаги стран-участниц ЧМ-2018 и флаги с именами игроков сборной России по футболу.