Пятигорск удивил зауральцев чистотой и радушием: есть чему поучиться

Уральцам есть чему поучиться у городов Кавказских Минеральных Вод!

Курганцы продолжают автопробег. Отморозив оба уха на Эльбрусе отправляемся греться на тёплом солнышке Пятигорска

Заехав в этот горный южный городок ощущается близость уральской столицы — тихо бегущие трамвайчики и неспешные туристы. Правда, перепады высот здесь куда больше, а улицы теснее.

Вид с горы Машук. Фото: Сергей Добров © ИА «Уральский меридиан»

Движение здесь плотное. Местным таксистам поворотников явно мало, в добавок к ним показывают свой путь руками, ругая или благодаря других водителей. А вот народ кажется очень добрым и с радушием встречает гостей.

Подняться на местную гору Машук стоит 210 рублей в один конец, туда и обратно — 360 рублей.

Желающих подняться без спуска мы не увидели Фото: Сергей Добров © ИА «Уральский меридиан»

Николая Мартынова. С горы Машук можно спуститься сразу на два исторических места: тот самый Провал из фильма «12 стульев» и место дуэли Михаила Лермонтова

Прогулявшись по Пятигорску сразу замечаются несколько приятных неожиданностей: абсолютно во всех урнах есть мусорные пакеты, улицы и парки выглядят очень чистыми, и почти на каждом перекрёстке есть таблички для туристов, так что потеряться будет не так уж и просто. Нашим городам есть чему поучиться у южан. В районе пансионатов очень много туристов, особенно молодежи. Видимо, берегут здоровье смолоду.

Фото: Сергей Добров © ИА «Уральский меридиан»

Сила природы

Улочки Пятигорска быстро наскучили, и мы отправились в сторону Чегемских водопадов (примерно 100 км от Пятигорска). Дорога займёт около полутора часов, зато двухполосные шоссе облегчат путь. Снова появляются наши старые героини — коровы, которые беспечно пасутся вдоль дорог. Одной из парнокопытных не повезло, она угодила прямо под колёса отечественной 99, попутно снеся полкрыши.

Минув бесконечный повороты оказываемся на Чегемских водопадах, вид и в правду потрясающий. Посмотреть на природные чудеса можно бесплатно. Напротив терпеливо ждут сувенирные лавки, куда же без них?

Чегемские водопады Фото: Сергей Добров © ИА «Уральский меридиан»