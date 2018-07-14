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Пятигорск удивил зауральцев чистотой и радушием: есть чему поучиться
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Пятигорск удивил зауральцев чистотой и радушием: есть чему поучиться 

Уральский меридиан 6 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Уральцам есть чему поучиться у городов Кавказских Минеральных Вод!
Курганцы продолжают автопробег. Отморозив оба уха на Эльбрусе отправляемся греться на тёплом солнышке Пятигорска.
Заехав в этот горный южный городок ощущается близость уральской столицы — тихо бегущие трамвайчики и неспешные туристы. Правда, перепады высот здесь куда больше, а улицы теснее.
Вид с горы Машук. Фото: Сергей Добров © ИА «Уральский меридиан»
Движение здесь плотное. Местным таксистам поворотников явно мало, в добавок к ним показывают свой путь руками, ругая или благодаря других водителей. А вот народ кажется очень добрым и с радушием встречает гостей.
Подняться на местную гору Машук стоит 210 рублей в один конец, туда и обратно — 360 рублей.
Желающих подняться без спуска мы не увидели Фото: Сергей Добров © ИА «Уральский меридиан»
С горы Машук можно спуститься сразу на два исторических места: тот самый Провал из фильма «12 стульев» и место дуэли Михаила Лермонтова и Николая Мартынова.
Прогулявшись по Пятигорску сразу замечаются несколько приятных неожиданностей: абсолютно во всех урнах есть мусорные пакеты, улицы и парки выглядят очень чистыми, и почти на каждом перекрёстке есть таблички для туристов, так что потеряться будет не так уж и просто. Нашим городам есть чему поучиться у южан. В районе пансионатов очень много туристов, особенно молодежи. Видимо, берегут здоровье смолоду.
Фото: Сергей Добров © ИА «Уральский меридиан»
Сила природы
Улочки Пятигорска быстро наскучили, и мы отправились в сторону Чегемских водопадов (примерно 100 км от Пятигорска). Дорога займёт около полутора часов, зато двухполосные шоссе облегчат путь. Снова появляются наши старые героини — коровы, которые беспечно пасутся вдоль дорог. Одной из парнокопытных не повезло, она угодила прямо под колёса отечественной 99, попутно снеся полкрыши.
Минув бесконечный повороты оказываемся на Чегемских водопадах, вид и в правду потрясающий. Посмотреть на природные чудеса можно бесплатно. Напротив терпеливо ждут сувенирные лавки, куда же без них?
Чегемские водопады Фото: Сергей Добров © ИА «Уральский меридиан»
Далее нас ждёт Краснодар, западное побережье Кавказа и полуостров Крым. А после Крыма — родной Курган!
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