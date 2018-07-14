На второй день визита патриарха Кирилла в Екатеринбург состоялось прецедентное заседание Священного Синода, в ходе которого была озвучена позиция РПЦ в отношении останков царственных страстотерпцев. Их кости нашли в Поросенковом логу под Екатеринбургом еще в прошлом веке, после чего подвергли многочисленным экспертизам.
Ученые признали почти 100-процентное совпадение ряда генетических признаков, однако у представителей Русской православной церкви есть сомнения. Вопросы к экспертам есть лично у патриарха Кирилла. По словам его пресс-секретаря священника Александра (Волкова), у Предстоятеля есть список из 10 вопросов. Они возникли потому, что часть результатов засекречены и разрознены. Кроме того, вопрос о признании РПЦ останков будет решаться не на заседании Синода (проведение его в Екатеринбурге стало прецедентным), а на архиерейском соборе. К слову, светские власти уже давно уверены в том, что найденные останки принадлежат царственным страстотерпцам.
В конце нынешней рабочей недели произошло ЧП, подробности которого стали достоянием гласности только в субботу, 14 июля. Выяснилось, что в пятницу со скалы в районе поселка Усть-Утка сорвался депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Рощупкин. ЧП произошло у базы отдыха «Кедр», принадлежащей «УВЗ», где пострадавший трудится исполнительным директором. Мужчину экстренно эвакуировали за 200 км в Екатеринбург на вертолете. Медики уверяют, что его жизни ничего не угрожает — рваные раны на голове не опасны.
В Алапаевске открыли музей памяти убитым 100 лет назад членам семьи Романловых. Музей был создан в здании Напольной школы, где в 1918 году большевики содержали княгиню Елизавету, членов ее семьи, слуг и монахинь. В экспозиции представлены личные вещи членов императорской семьи и предметы тех лет, например маленькая бумажная икона, принадлежавшая потомку дома Романовых Теймуразу Багратион-Мухранскому. Кураторство этого проекта осуществляла Анна Громова — супруга замглавы администрации президента Алексея Громова. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ей региональную награду.