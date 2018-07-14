Почему не признаны останки царя, упавший депутат и Алапаевск — самое важное

На второй день визита патриарха Кирилла в Екатеринбург состоялось прецедентное заседание Священного Синода, в ходе которого была озвучена позиция РПЦ в отношении останков царственных страстотерпцев. Их кости нашли в Поросенковом логу под Екатеринбургом еще в прошлом веке, после чего подвергли многочисленным экспертизам.

Ученые признали почти 100-процентное совпадение ряда генетических признаков, однако у представителей Русской православной церкви есть сомнения. Вопросы к экспертам есть лично у патриарха Кирилла. По словам его пресс-секретаря священника Александра (Волкова), у Предстоятеля есть список из 10 вопросов. Они возникли потому, что часть результатов засекречены и разрознены. Кроме того, вопрос о признании РПЦ останков будет решаться не на заседании Синода (проведение его в Екатеринбурге стало прецедентным), а на архиерейском соборе. К слову, светские власти уже давно уверены в том, что найденные останки принадлежат царственным страстотерпцам.