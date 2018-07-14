В Калининграде для обмена опытом встретились общественники, помогающие инвалидам в России и в Прибалтике

Такая конференция в Янтарном крае проходит уже не в первый раз, а всё благодаря социальному проекту атомщиков «Парус Духа».

В музее Мирового океана состоялся международный инклюзивный круглый стол «Преобразуя мир через социальные инновации». Конференция проходит уже второй год подряд, в рамках социального проекта «Паруса Духа».

Калининград съехались люди с ограниченными возможностями здоровья со всего Северо-Запада страны, Прибалтики и даже Хабаровска . Главная цель наладить контакты между некоммерческими общественными организациями, которые работают с инвалидами, обменяться опытом и выработать единые идеи, которые могут быть воплощены в жизнь.

Олег Колпащиков, руководитель общественной организации «Белая трость»:

— До сегодняшнего дня большинство сидело дома, считали себя больными людьми второго сорта, а мы говорим о том, что благодаря физическим ограничениям у людей с инвалидностью, развиваются особые способности «экстробилити», которые обязательно надо использовать в обществе.

Ольга Василенко , председатель псковской областной общественной организации «Чудской проект»:

— Паспортизация объектов культуры, филармония и музей, гостиные дворы, разработка аудио экскурсий для слепых и подготовка видео фильма, есть другие организации, которые создавали сенсорные тропы для мало мобильных групп. В Петрозаводске паспортизации губернаторском парке и установка тренажёров для маломобильных групп населения.

Франции, Швеции, Латвии. Калининградская область второй год принимает участников международного социального проекта «Паруса духа». При поддержке Росатома и Дирекции Балтийской АЭС экипаж катамарана прошёл путь от Стокгольма до Калининграда. В его экипаже на равных люди с ограниченными возможностями и без из России

Инна Морева, пресс— секретарь дирекции Балтийской АЭС:

— На международном форуме появиться какие-то новые социальные, которые будут воплощены в этом замечательном проекте «Паруса Духа» и здесь на Калининградской земле. Весь это проект «Паруса Духа» мог бы стать отличным брендом для Калининграда, объединив людей с ограниченными возможностями и без.