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В Калининграде для обмена опытом встретились общественники, помогающие инвалидам в России и в Прибалтике
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В Калининграде для обмена опытом встретились общественники, помогающие инвалидам в России и в Прибалтике 

Вести Калининград 7 часов назад
Фото: Вести Калининград
Такая конференция в Янтарном крае проходит уже не в первый раз, а всё благодаря социальному проекту атомщиков «Парус Духа».
В музее Мирового океана состоялся международный инклюзивный круглый стол «Преобразуя мир через социальные инновации». Конференция проходит уже второй год подряд, в рамках социального проекта «Паруса Духа».
В Калининград съехались люди с ограниченными возможностями здоровья со всего Северо-Запада страны, Прибалтики и даже Хабаровска. Главная цель наладить контакты между некоммерческими общественными организациями, которые работают с инвалидами, обменяться опытом и выработать единые идеи, которые могут быть воплощены в жизнь.
Олег Колпащиков, руководитель общественной организации «Белая трость»:
— До сегодняшнего дня большинство сидело дома, считали себя больными людьми второго сорта, а мы говорим о том, что благодаря физическим ограничениям у людей с инвалидностью, развиваются особые способности «экстробилити», которые обязательно надо использовать в обществе.
Ольга Василенко, председатель псковской областной общественной организации «Чудской проект»:
— Паспортизация объектов культуры, филармония и музей, гостиные дворы, разработка аудио экскурсий для слепых и подготовка видео фильма, есть другие организации, которые создавали сенсорные тропы для мало мобильных групп. В Петрозаводске паспортизации губернаторском парке и установка тренажёров для маломобильных групп населения.
Калининградская область второй год принимает участников международного социального проекта «Паруса духа». При поддержке Росатома и Дирекции Балтийской АЭС экипаж катамарана прошёл путь от Стокгольма до Калининграда. В его экипаже на равных люди с ограниченными возможностями и без из России, Франции, Швеции, Латвии.
Инна Морева, пресс— секретарь дирекции Балтийской АЭС:
— На международном форуме появиться какие-то новые социальные, которые будут воплощены в этом замечательном проекте «Паруса Духа» и здесь на Калининградской земле. Весь это проект «Паруса Духа» мог бы стать отличным брендом для Калининграда, объединив людей с ограниченными возможностями и без.
В 2020 году в регионе планируют провести первый Балтийский конгресс для людей с инвалидностью. Завершится международный фестиваль «Паруса духа» большой регатой, которая пройдет в это воскресенье в Балтийске. Гостей будет ждать конкурсы и мастер классы, а также разнообразная концертная программа. Праздник состоится в любую погоду.
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