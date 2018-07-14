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Ярмарка «Школьная»: в Севастополе уже готовятся к новому учебному году
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Ярмарка «Школьная»: в Севастополе уже готовятся к новому учебному году 

РИА Новости Крым 7 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе с 15 августа по 10 сентября будет действовать ярмарка «Школьная», на которой будут продавать школьные принадлежности и канцелярские товары. Распоряжение об организации ярмарки правительство города.
"Ярмарка будет организована на 13 ярмарочных площадках — всего 112 торговых мест — по образцу прошлого года", — отметил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников.
Документ предусматривает контроль за ассортиментом товаров.
"Чтобы это была действительно школьная ярмарка", — добавил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев.
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