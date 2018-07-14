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Черногорская полиция «выловила» из моря более тонны марихуаны
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Черногорская полиция «выловила» из моря более тонны марихуаны 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Полиция Республики Черногории накануне «вылавливала» из моря пакеты с марихуаной, общий вес которой превысил 1,3 тонны. Об этом сегодня сообщило издание «Курир».
Наркотики, предположительно, транспортировались небольшим катером, потерпевшим крушение, что вынудило злоумышленников спешно избавляться от груза. В результате 62 плавающих пакета с зельем привлекли внимание местных рыбаков, которые и оповестили правоохранительные органы.
Между тем, согласно ежегодному докладу Управления ООН по наркотикам и преступности, около сорока процентов всех конфискованных в мире опиатов, героина и морфина изымается как раз на балканском пути, одной из ключевых транзитных точек является Черногория.
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