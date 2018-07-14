Помним и гордимся: в Ростове увековечили память погибшего офицера 

На просьбу матери погибшего откликнулся командующий Южным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Герой России генерал-лейтенант Олег Козлов. Мемориальная доска в честь кавалера ордена Мужества подполковника Михаила Богданова была открыта сегодня, 14 июля, при участии военнослужащих Росгвардии, родственников офицера, юноармейцев, педагогов и школьников, возложивших цветы к памятному знаку и почтили память погибшего минутой молчания.
Нина Александровна Богданова, мать подполковника Михаила Богданова, рассказала, что он проходил службу в Приволжском Федеральном округ и проживал в семьей в Уфе, где и был захоронен после гибели 3 июля 2000 года в Чеченской республике.