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Помним и гордимся: в Ростове увековечили память погибшего офицера
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Помним и гордимся: в Ростове увековечили память погибшего офицера 

Деловое сообщество 7 часов назад
На просьбу матери погибшего откликнулся командующий Южным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Герой России генерал-лейтенант Олег Козлов. Мемориальная доска в честь кавалера ордена Мужества подполковника Михаила Богданова была открыта сегодня, 14 июля, при участии военнослужащих Росгвардии, родственников офицера, юноармейцев, педагогов и школьников, возложивших цветы к памятному знаку и почтили память погибшего минутой молчания.
Нина Александровна Богданова, мать подполковника Михаила Богданова, рассказала, что он проходил службу в Приволжском Федеральном округ и проживал в семьей в Уфе, где и был захоронен после гибели 3 июля 2000 года в Чеченской республике.
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