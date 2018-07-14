Чем в 1953 году закончилось дело «врачей-убийц»

«Дело врачей» 1953 года — название нашумевшего уголовного дело против известных врачей в СССР, 6 из которых были евреями. Врачей обвиняли в заговоре против высокопоставленных лиц ЦК КПСС и убийстве видных членов партии. Поводом для начала расследования стали события 1948 года. Врач Лидия Тимашук поставила секретарю ЦК ВКП (б) Андрею Жданову диагноз «инфаркт миокарда». Но под «давлением» начальства она не только назначила неверное лечение, но и полностью переписала историю болезни — из-за чего товарищ Жданов умер через несколько дней.

Кампания по искоренению космополитизма

Предыстория дела «врачей-убийц», по сути, была финальным этапом кампании по искоренению космополитизма в СССР. Изначально задумывалось как благое дело, но вскоре приобрела уродливые очертания, распространяя идеи антисемитизма. Дело врачей корнями уходит в 1946 год, когда Сталин для укрепления своих позиций сначала убрал из руководства НКВД Лаврентия Берию . Вместо генерала Меркулова (приближенный Берии) назначил Виктора Абакумова . В КПСС становилось больше «ленинградцев» — Жданов, Кузнецов, Вознесенский. Кузнецов назначил главой лечебно-санитарного управления доктора Егорова — того, кто в будущем будет фигурировать в «деле врачей». Именно Егоров не дал Тимашук «правильно» лечить Жданова, и врач-кардиолог написала донос в ЦК партии. Сталин велел отправить донесение в архив, правда, годом позже на основании этого же доноса Абакумову пришлось учинить «чистку» в Кремлевской больнице, чтобы сохранить свою должность.

Как начиналось дело

13 января 1953 года все крупные газеты СССР опубликовали сообщение со следующим заголовком «Арест группы врачей-вредителей». В сообщении говорилось о том, что «некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». Далее говорилось о том, что эти врачи злоупотребляли своим положением и доверием пациентов, диагностировали у пациентов неверные болезни, а неверным лечением их убивали. В январе 1953 года официально утвердили арест врачей-вредителей, большинство из которых были евреями: Вовси, Этингер, Фельдман, Коган, Гринштейн. Всем предъявили одинаковое обвинение — организация «сионистского» антисоветского заговора против видных членов партии СССР. Также обвинили как участниками еврейской буржуазно-националистической организации «Joint». А Виноградова и Егорова — объявили давними агентами MI-6. Арестовали их раньше, но общество получило информацию только в 1953 году. Лидия Тимашук, которая «донесла» ЦК КПСС о тайном замысле врачей-вредителей, была награждена Орденом Ленина. Ее объявили народной героиней, которая стала «…символом советского патриотизма, высокой бдительности, непримиримой, мужественной борьбы с врагами нашей Родины»

Расследование дела

Сталин считал, что арестованные врачи связаны с разведкой Англии США . Он отдал приказ любыми способами «выбить» правду из арестованных, чтобы понять мотивы «врачей-убийц». Естественно, что ни о каком заговоре врачи не знали, и настаивали на невиновности. Тогда всех заключенных перевели в другую тюрьму для ужесточения методов допроса. Руководителем следствия назначили подполковника Рюмина. Еще в 1951 году он информировал Сталина о заговоре евреев в органах госбезопасности . В октябре 1952 года заговор медиков-евреев был подтвержден, врачей арестовали. В конце ноября «выбитых» сведений показалось достаточно, чтобы доказать вину врачей-убийц. Но Сталин на этом не успокоился, он продолжать давить на министерство государственной безопасности, поэтому аресты продолжились.

Завершение расследования

19 января 1953 года особый сотрудник МГБ Николай Месяцев назначили провести независимое расследование дела врачей-вредителей. Месяцева назначил Сталин. За несколько дней работы над делом Месяцев понял, что дело сфабрикованное, улики фальсифицированные и придуманные, так как «происхождение хронических и возрастных болезней есть результат воздействия врачей-преступников». Месяц спустя дело объявили недействительным из-за ложных и сфабрикованных улик. 5 марта 1953 года умер Сталин, и антисемитскую политику в СМИ прекратили. Лаврентий Берия 13 марта 1953 года завел отмену уголовного дела, а уже 3 апреля врачей восстановили в должностях. Награжденную орденом Ленина Лидию Тимашук 4 апреля 1953 года лишили награды, пообещав сохранение должности и авторитета. Но обещания не сдержали: в 1954 году она была уволена на пенсию в расцвете врачебной карьеры, без права получить служебную квартиру и персональную врачебную пенсию. Подполковника Рюмина за превышение полномочий и издевательства уволили и арестовали. В 1954 году расстреляли.