Евгению Урлашову готовят подарок на день рождения

В понедельник, 16 июля, бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову исполнится 51 год. Это будет уже шестой день рождения, который бывший градоначальник проведёт за решёткой.

— В колонии он много читает, — рассказали друзья Евгения Урлащова. — В последнее время он увлекается не только художественной, но и исторической литературой.

Сторонники Евгения Урлашова подготовили огромный список книг, которые они сейчас собирают, чтобы передать в рыбинскую колонию, где отбывает наказание бывший мэр.

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, которого недавно потеряли родные и близкие, вышел на связь. Он рассказал где пропадал и что с ним произошло.

— Ко дню рождения передать, конечно, не получится, — говорят они. — Но, думаем, ему будет приятно от того, что мы помним про эту дату.

Не похоронил Урлашов и идею написать свою собственную книгу, но пока не начал это делать. Говорит, что ему в этом деле будут нужны помощь и поддержка.

Список книг для Урлашова