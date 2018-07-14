Евгению Урлашову готовят подарок на день рождения 

В понедельник, 16 июля, бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову исполнится 51 год. Это будет уже шестой день рождения, который бывший градоначальник проведёт за решёткой.
— В колонии он много читает, — рассказали друзья Евгения Урлащова. — В последнее время он увлекается не только художественной, но и исторической литературой.
Сторонники Евгения Урлашова подготовили огромный список книг, которые они сейчас собирают, чтобы передать в рыбинскую колонию, где отбывает наказание бывший мэр.
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, которого недавно потеряли родные и близкие, вышел на связь. Он рассказал где пропадал и что с ним произошло.
— Ко дню рождения передать, конечно, не получится, — говорят они. — Но, думаем, ему будет приятно от того, что мы помним про эту дату.
Не похоронил Урлашов и идею написать свою собственную книгу, но пока не начал это делать. Говорит, что ему в этом деле будут нужны помощь и поддержка.
Список книг для Урлашова
Уолт Уитмен— «Листья травы» Тейиб Салих «Сезон паломничества на север» Салман Рушди «Дети полуночи» Хуан Рульфо «Педро Парамо» Луи Фернанд Селин «Путешествие на край ночи» Тони Моррисон «Возлюбленная» Ясунари Кавабата «Стон горы» Вальмики «Рамаяна» «Эпос о Гильгамеше» Гюнтер Грасс «Жестяной барабан» Андрю Бриссо «Трагедия Вероны» Гарри Батчер «Три года с Эйзенхауэром» Вернер Брокфорд «Секретные специальные подразделения второй мировой войны» Морис Хэнки «Политика, испытания и ошибки» Чарльз Уайтинг «Скорцени. Самый опасный человек в Европе» 1980— Ив Наварр, «Зоопарк» 1981 — Люсьен Бодар, «Анна-Мария» 1982 — Доминик Фернандез, «На ладони ангела» 1983 — Фредерик Тристан, «Заблудшие души» 1984 — Маргерит Дюрас, «Любовник» 1985 — Ян Кеффелек, «Варварские свадьбы» 1986 — Мишель Гост, «Ночной слуга» 1987 — Тахар Бенжеллун, «Священная ночь» 1988 — Эрик Орсенна, «Колониальная выставка» 1989 — Жан Вотрен, «Большой шаг навстречу доброму Богу» 1990 — Жан Руо, «Поля славы» 1991 — Пьер Комбеско, «Дочери Голгофы» 1992 — Патрик Шамуазо, «Тексако» 1993 — Амин Маалуф, «Скала Таниоса» 1994 — Дидье Ван Ковелер, «Путь в один конец» 1995 — Андрей Макин, «Французское завещание» 1996 — Паскаль Роз, «Охотник Зеро» 1997 — Патрик Рамбо, «Битва» 1998 — Поль Констан, «Откровенность за откровенность» 1999 — Жан Эшноз, «Я ухожу» 2000 — Жан-Жак Шуль, «Ингрид Кавен» 2001 — Жан-Кристоф Руфен, «Красная Бразилия» 2002 — Паскаль Киньяр, «Блуждающие тени» 2003 — Жан-Пьер Аммет, «Любовница Брехта» 2004 — Лоран Годе, «Солнце клана Скорта» 2005 — Франсуа Вейерган, «Три дня у моей матери» 2006 — Джонатан Литтелл, «Благоволительницы» 2007 — Жиль Леруа, «Песня Алабамы» 2008 — Атик Рахими, «Сингэ Сабур. Камень терпения» 2009 — Мари Ндьяй, «Три сильные женщины» 2010 — Мишель Уэльбек, «Карта и территория» 2011 — Алексис Женни, «Французское искусство войны» 2012 — Жером Феррари, «Проповедь о падении Рима» [1]. 2013 — Пьер Леметр, «До свидания там, наверху» 2014 — Лидия Сальвер, «Не плакать» 2015 — Матьяс Энар, «Boussole» 2016 — Лейла Слимани, «Chanson douce» («Сладкая песнь») 2017 — Эрик Вюйяр, «L’Ordre du jour» («Порядок дня»)
2016: «Распродажа», Пол Битти. 2015: «Краткая история семи убийств», Марлон Джеймс 2014: «Узкая дорога на дальний север», Ричард Флэнаган 2013: «Светила», Элеонора Каттон 2012: «Внесите тела», Хилари Мантел (2011: «Предчувствие конца», Джулиан Барнс 2010: «Вопрос Финклера», Говард Джейкобсон. 2009: «Вулфхолл», Хилари Мантел 2008: «Белый тигр», Аравинд Адига 2007: «Собрание», Энн Энрайт. 2006: «Наследство разорённых», Киран Десаи. 2005: «Море», Джон Бэнвилл. 2004: «Линия красоты», Алан Холлингхёрст. 2003: «Вернон Господи Литтл», Ди Би Си Пьер. 2002: «Жизнь Пи», Янн Мартел 2001: «Истинная история шайки Келли», Питер Кэри. 2000: «Слепой убийца», Маргарет Этвуд 1999: «Бесчестье», Джон Максвелл Кутзее 1998: «Амстердам», Иэн Макьюэн 1997: «Бог мелочей», Арундати Рой 1996: «Последние распоряжения», Грэм Свифт. 1995: «Дорога призраков», Пэт Баркер. 1994: «До чего ж оно всё запоздало», Джеймс Келман. 1993: «Пэдди Кларк ха-ха-ха», Родди Дойл. 1992: «Английский пациент», Майкл Ондатже); «Священный голод», Барри Ансуорт. 1991: «Голодная дорога», Бен Окри. 1990: «Обладать», Антония Байетт 1989: «Остаток дня», Кадзуо Исигуро 1988: «Оскар и Люсинда», Питер Кэри. 1987: «Лунный тигр», Пенелопа Лайвли. 1986: «Старые черти», Кингсли Эмис. 1985: «Люди-скелеты», Кери Хьюм. 1984: «Отель „У озера“», Анита Брукнер. 1983: «Жизнь и время Михаэла К.», Джон Максвелл Кутзее. 1982: «Список Шиндлера», Томас Кенилли 1980: «Ритуалы плавания», Уильям Голдинг 2016: «Сочувствующий», Вьет Тан Нгуен. 2014: «Щегол», Донна Тартт 2011: «Время смеётся последним», Дженнифер Иган 2010: «Россыпь», Пол Хардинг. 2009: «Оливия Киттеридж», Элизабет Страут 2008: «Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау», Джуно Диас 2006: «Марч», Джеральдина Брукс. 2005: «Галаад», Мэрилин Робинсон 2004: «Изведанный мир», Эдвард Джонс. 2003: «Средний пол», Джеффри Евгенидис. 2002: «Падение империи», Ричард Руссо. 2001: «Невероятные приключения Кавалера и Клея», Майкл Чабон. 1999: «Часы», Майкл Каннингем. 1997: «Мартин Дресслер», Стивен Миллхаузер. 1996: «День независимости», Ричард Форд 1995: «Дневники Стоуна», Кэрол Шилдс. 1994: «Корабельные новости», Энни Пру. 1992: «Тысяча акров», Джейн Смайли. 1991: «Кролик успокоился», Джон Апдайк. 1989: «Уроки дыхания», Энн Тайлер 1988: «Возлюбленная», Тони Моррисон 1986: «Одинокий голубь», Ларри Макмёртри. 1985: «Иностранные связи», Элисон Лури. 1984: «Железный бурьян», Уильям Кеннеди. 1983: «Цвет пурпурный», Элис Уокер. 1982: «Кролик разбогател», Джон Апдайк. 1980: «Песнь палача», Норман Мейлер.