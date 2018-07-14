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Скотленд-Ярд впервые рассказал о расследовании в Эймсбери
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Скотленд-Ярд впервые рассказал о расследовании в Эймсбери 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Британская полиция предполагает, что оба инцидента с отравлениями в графстве Уилтшир были вызваны нервно-паралитическим веществом из одной и той же партии. Об этом в субботу, 14 июля, сообщили представители Скотленд-Ярда.
"Продолжается работа в попытках установить, было ли нервно-паралитическое вещество из той же партии, что и использованное при атаке на Сергея и Юлию [Скрипалей]. Это остается главной линией расследования для следственной группы", — приводит заявление полиции РИА Новости.
Напомним, накануне флакон из-под нервно-паралитического вещества был найден в доме отравившегося в Эймсбери британца Чарли Роули. Впрочем, в Скотленд-Ярде не сомневаются, что до итогов расследования еще далеко.
"Это кропотливая и жизненно важная работа, которая, к сожалению, займет очень долгое время", — отмечается в заявлении полиции.
Причиной затягивания расследования является, в частности, жаркая погода, установившаяся в Англии. При высокой температуре воздуха эксперты якобы не могут проводить длительные исследования в костюмах химзащиты.
Отметим, что в субботу, 14 июля, посольство РФ в Лондоне обвинило власти Великобритании в очередной попытке политизировать расследование инцидента в Эймсбери — после их обращения за помощью в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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