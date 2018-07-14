Замглавы МИД Узбекистана и проректор МГИМО обсудили вопросы подготовки дипломатов

"Обсуждены практические вопросы, касающиеся открытия филиала МГИМО в Ташкенте. В частности, речь шла о направлениях подготовки в данном филиале, вопросах обеспечения высококвалифицированными специалистами в перспективных сферах — международных отношений, бизнеса, конгрессно-выставочной деятельности и туризма", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что замминистра иностранных дел Абдуджабар Абдувахитов и посол Узбекистана Бахром Ашрафханов приняли участие в церемонии закрытия двухнедельной образовательной программы МГИМО по направлению «Международная журналистика, культурная дипломатия и связи с общественностью» для студентов Университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана.

Отмечается, что 28 участников программы из Узбекистана успешно защитили свои презентации в качестве итоговой аттестации и получили сертификаты МГИМО.