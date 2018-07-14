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Американские общественные деятели призвали власти пойти на сближение с Россией
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Американские общественные деятели призвали власти пойти на сближение с Россией 

360tv.ru 1 час назад
Политики, журналисты и другие общественные деятели США написали открытое письмо о проблемах во внутренней и внешней политике страны. Авторы призвали власти, в частности ‐ администрацию Трампа, улучшить отношения с Россией и снизить обороты в гонке вооружений. Заявление опубликовано в журнале Nation.
В числе подписавшихся лингвист Ноам Хомский, бывшая сотрудница ЦРУ Валери Плейм, журналистка Глория Стайнем, информаторы Даниэль Эллсберг и Томас Дрейк, бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, режиссер Майкл Мур и писатель Уолтер Мосли.
По их мнению, за несколько десятилетий отношения между странами еще не были в таком опасном положении. Спикеры видят пути решения в поиске точек соприкосновения между державами, которые должны помочь предотвратить ядерную войну и обеспечить национальную безопасность.
Также, в вопросе внутренней политики, общественники отметили слабую выборную систему, которая подвержена нападению хакеров из любой страны. Они осудили враждебность в риторике правительства и изгнание дипломатов, которые «заменили переговоры».
Стал известен регламент саммита Россия — США, который стартует в Хельсинки 16 июля. Расписание встреч появилось в мобильном приложении HELSINKI2018.
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