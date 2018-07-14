Американские общественные деятели призвали власти пойти на сближение с Россией

Политики, журналисты и другие общественные деятели США написали открытое письмо о проблемах во внутренней и внешней политике страны. Авторы призвали власти, в частности ‐ администрацию Трампа, улучшить отношения с Россией и снизить обороты в гонке вооружений. Заявление опубликовано в журнале Nation.

По их мнению, за несколько десятилетий отношения между странами еще не были в таком опасном положении. Спикеры видят пути решения в поиске точек соприкосновения между державами, которые должны помочь предотвратить ядерную войну и обеспечить национальную безопасность.

Также, в вопросе внутренней политики, общественники отметили слабую выборную систему, которая подвержена нападению хакеров из любой страны. Они осудили враждебность в риторике правительства и изгнание дипломатов, которые «заменили переговоры».