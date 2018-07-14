На Ставрополье подразделений РЭБ ЮВО ослепят воздушного противника

Экипажи станций радиопомех будут состязаться на самых современных образцах боевой техники радиоэлектронного подавления.

На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае на следующей неделе в период с 16 по 21 июля с.г. пройдет окружной этап конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО).

В состязаниях примут участие специалисты РЭБ общевойсковых объединений и соединений, Черноморского флота, а также объединения ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированных в Чечне Крыму , Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области

В ходе выполнения одного из нормативов перед военнослужащими будет стоять задача обнаружить и подавить радиоканал беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различных типов с дальнейшей его посадкой на землю.

С целью приближения к реальным условиям при выполнении учебно-боевых задач конкурса будут задействованы квадрокоптеры, а также комплексы БЛА.

Состязаться в умении применять военную технику будут экипажи станций радиопомех, прошедшие отборочные туры в своих соединениях и воинских частях.

Экипажи станций радиопомех будут состязаться на самых современных образцах боевой техники радиоэлектронного подавления.

Кроме того, участники конкурса выполнят комплексную тактико-специальную задачу, включающую элементы управления экипажем, боевого применения техники, ориентирования на местности, преодоления зараженных участков местности и отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.

Специалисты РЭБ выполнят нормативы по развертыванию станций радиопомех и задачи по радиоэлектронному подавлению линий радиосвязи условного противника.

В программу конкурса включены испытания по тактико-специальной, специальной, технической, огневой, физической подготовке, связи, радиационной, химической и биологической защите, вождению специальной техники.

Конкурс проводится в целях повышения уровня подготовки личного состава подразделений, отработки навыков применения современной военной техники, обобщения и внедрения в войска передового опыта подготовки подразделений и определения лучшего подразделения РЭБ округа.

Всего в конкурсе примут участие около 70 военнослужащих, будет задействовано около 30 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе новейшие станции постановки радиопомех «Житель» из состава комплекса «Борисоглебск», станции РЭБ «Красуха».