Русские воины вновь одержали победу над ордынцами на берегах Угры 

14 июля в селе Дворцы Дзержинского района состоялся военно-исторический фестиваль, посвященный 538-й годовщине победного окончания Великого стояния на реке Угре. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, программу фестиваля открыл памятный молебен во Владимирском скиту Свято-Успенской Тихоновой пустыни в честь Преподобного Сергия Радонежского. После завершения богослужения состоялась церемония возложения цветов от регионального и московского правительств к Поклонному кресту. Для московской делегации была организована экскурсия по экспозиции музея—диорамы. Гости фестиваля смогли посетить мастер-классы по традиционным народным промыслам, выставки копий костюмов, оружия XV века, концертную программу фольклорных коллективов области и столицы. Центральным событием стала военно-историческая реконструкция сражения между русской ратью и войском Орды. Воссоздание быта и военных событий стало возможным благодаря трёмстам любителям истории из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и других городов России. Фото Алины Ковалевой «На нашей земле не раз решалась судьба нашей Родины: это и события 1480 года, и годы Великой Смуты, и времена нашествия Наполеона, и годы Великой Отечественной войны. И наше предназначение не только бережно хранить память о подвиге предков, но и соответствовать им, чтобы их тяготы и лишения были не напрасны», — обратился к участникам фестиваля губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Приветствие в адрес гостей фестиваля направил мэр Москвы Сергей Собянин. «Здесь живут талантливые и трудолюбивые люди, уважающие историю родного края, и преумножающие его славу. Высоко ценю дружбу и сотрудничество между нашими регионами. Дни Москвы в Калужской области еще один большой шаг по пути укрепления двустороннего стратегического партнерства регионов», — говорится в тексте обращения. Поздравляя калужан с праздником — Днем великого стояния на Реке Угре — руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков отметил, что сотрудничество двух регионов будет иметь успешное продолжение. По словам министра внутренней политики и массовых коммуникаций Олега Калугина, в этом году реконструкция Великого стояния была более масштабной и по артистизму, и по количеству участников. «Реконструкция Великого стояния не случайно выбрана главным событием всего праздника. Калужская земля на протяжении многих веков играла важную роль в истории нашей страны, была своеобразным щитом, заслонявшим столицу нашей Родины от врагов. Именно на берегах Угры осенью 1480 года произошло самое важное событие отечественной истории — был положен конец ордынскому игу и родилось Российское государство с центром в Москве», — сказал он. Напомним, День победного окончания Великого стояния на Угре имеет статус памятной даты Калужской области. Он отмечается 11 ноября.