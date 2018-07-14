Жить во Фрязине: отдыхать на Барских прудах и не бояться темных улиц 

Местные утверждают, что сам Би Би Кинг закупал детали для своих инструментов фрязинского производства. Помимо завода «Исток», без которого не появилась бы Останкинская телебашня, город знаменит живописными Барскими прудами с видами на остатки великолепной усадьбы Гребнево, которую наконец-то ждет восстановление. Коренная жительница города Анна рассказала РИАМО о местных легендах и о том, ради чего стоит остаться жить во Фрязине. Предки-итальянцы и городские контрасты
Мои родители переехали во Фрязино из Баку в 1969 году. Я и мои братья выросли здесь и с самого детства слышали от родителей про историю города. Первое упоминание о деревне Фрязинове на речке Любосеевке относится к 16 веку. Считается, что название Фрязино произошло от фрязов — итальянцев, которые обосновались здесь со времен средневековой Руси и участвовали в строительстве Московского Кремля.
Все знают, что в нашем городе находится множество фабрик и заводов, но несмотря на это, он удивляет своей контрастностью — Фрязино очень зеленый город, он окружен лесами и засажен деревьями.
Архитектура нашего города тоже кажется не совсем обычной: во Фрязине множество разноцветных домиков необычной конструкции. Это, конечно, не европейские виды, но тоже радует глаз.
Когда я была ребенком, главными плюсами для меня было то, что я живу прямо напротив своей школы и могу спокойно поспать лишние полчаса в свое удовольствие. Это было то время, когда дети летом могли бегать босиком по улицам, а те, кто жил рядом с Барскими прудами, выходили из дома в одних купальниках и шли прямо на пляж. Спокойные соседи и мало съемных квартир
Во Фрязине я больше всего ценю безопасность. Конечно, в 90-х здесь была довольно напряженная обстановка, встречались криминальные элементы, но сейчас — тишь и благодать.
С соседями у нас тоже нет проблем. Здесь все в основном предпочитают покупать квартиры, а не снимать, так что временных жильцов в доме немного.
В моем подъезде в основном проживают семейные пары и пенсионеры, а одна знакомая бабушка организовала у подъезда настоящий японский садик с небольшим прудиком и камушками.
По пути с работы люблю прогуляться по Аллее героев — памятному месту с бюстами героев Советского Союза, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. За продуктами — в соседний город
Я бы сравнила свой город с отдаленными спальными районами Москвы — в некоторых местах заметна явная провинциальность, известные артисты объезжают нас стороной, работает один-единственный кинотеатр, а все улицы можно изучить всего за день. Но все же цивилизация добирается и до нас — стали строить больше высотных домов, появились «Макдональдсы» и «Бургеркинги», где зависают Wi-Fi-халявщики, а лично я открыла для себя бар-ресторан «Зима» со вкусным меню.
Мои братья — большие поклонники спорта, да и я сама не против посмотреть на хорошую игру, поэтому для нашей семьи настоящим подарком стало строительство спортивного комплекса «Олимп», куда мы довольно часто ходим. Цены в магазинах у нас ниже чем в столице, но, помимо сетевых магазинов и крытого рынка «Апельсин» у ж/д станции, идти за продуктами особо некуда. Поэтому большинство ездит в немецкий торговый центр «Глобус» в соседнем Щелкове, куда возят бесплатные автобусы. При этом забавная ситуация в городе сложилась с аптеками — их так много, что мама шутит, будто их столько понастроили на случай апокалипсиса. А вот местную поликлинику я не люблю. Помимо огромных очередей, я как медик могу оценить и некомпетентность некоторых врачей, что вынуждает обращаться к московским специалистам. Гордиться «Истоком» и вспоминать Би Би Кинга
Гордость нашего города — это заводы и фабрики. Наши предприятия внесли свой вклад в развитие телевидения, систем связи, освоения космоса, а еще здесь производили тот самый «Майский чай» и детали к инструментам для знаменитого блюзмена BB King. Также у нас производят современное медоборудование для лечения онкологии.
В музее НПП «Исток» имени А. И. Шокина, который открыли в 2014 году, можно увидеть прибор зенит-центрир, предназначенный для строительства высотных сооружений, с помощью которого возводилась Останкинская телебашня, а также знаменитый кассетник из 80-х «Электроника».
Все началось с того, что более 100 лет назад помещица Анна Капцова основала здесь первую шелкопрядильную фабрику, после революции ее раскулачили, а здание фабрики во времена СССР занял технический завод «Радиолампа», где производили радиоэлектронику, а позже открылся научно-исследовательский институт и завод «Исток». Это легендарное для нашего города здание из красного кирпича до сих пор находится на территории завода и используется.
Много лет производственный комплекс был закрыт и недоступен для жителей, поэтому вокруг него возникло множество легенд о секретных разработках и исследованиях внеземных цивилизаций.
Несколько лет назад промышленный комплекс Фрязина получили второе дыхание, в 2016 году заработала особая экономическая зона «Исток», снова забурлила научная деятельность.
Ежегодно в честь дня рождения НПП «Истока» в городе проходит большой спортивный фестиваль, это настоящее событие для горожан всех возрастов. Ночная рыбалка и легенды Барских прудов
Но стоит отойти совсем недалеко — и перед тобой открывается другой мир, с удивительной красоты природой. На берегах нашей речки Любосеевки отдыхают летом сотни горожан и гостей города, некоторые рыбаки специально приезжают сюда на ночную рыбалку, а моя знакомая художница рисует здесь пейзажи. Самыми красивыми видами могут похвастаться Барские пруды с усадьбой «Гребнево», про которые я тоже слышала много баек. Говорят, что под зданием усадьбы находится подземный ход, по которому дворяне ехали к прудам в неглиже, чтобы не переодеваться и избежать любопытных взглядов, а также про огромное чудовище, обитающее на глубине. С берегов Барских прудов можно увидеть купола церквей, которые входят в комплекс усадьбы — Гребневской иконы Божией Матери и Никольский храм,
Некогда великолепная Усадьба Гребнево, принадлежавшая Трубецким, Голицыным, Бибиковым, где бывали самые известные писатели и поэты эпохи русского Просвещения — Радищев, Херасков, Жуковский, Державин, — десятки лет стояла в полуразрушенном стоянии. Ей все время как-то не везло — в 80-х годах прошлого века здесь проводилась реставрация, но все уничтожил пожар, позже усадьба еще несколько раз горела. В этом году усадьбу приобрел известный музыкант Андрей Ковалев, и теперь она ждет восстановления. На территории усадьбы планируется открыть музей, историческое кафе, проводить фестивали и культурные мероприятия, правда, на то потребуется немало времени. Рекорд — три часа в пробке
Поскольку я работаю в Москве, а живу в подмосковном городе, в 45 км от столицы, то конечно же, сталкиваюсь с проблемой транспорта.
От нас до Москвы ходит три вида транспорта, так что уехать не проблема, а вот добраться до места назначения — это уже сложнее. Доехать можно несколькими способами: на маршрутке или автобусе либо на электричке, но у каждого из этих вариантов есть свои изъяны. Электричка на порядок дороже автобуса и едет почти полтора часа, а на автобусе можно попасть в пробку и опоздать на работу. Летом таких проблем нет, но зимой можно застрять. Мой рекорд — три часа ожидания во время сильного снегопада. Самый большой поток машин на трассе из Фрязино в Щелково и в Балашихе. Маршрутка идет быстрее всего, но случается, что ее отменяют. Работу во Фрязине искать не хочу, как-никак, зарплаты у медиков здесь невыгодно отличаются от московских, а вот сотрудники фабрик и заводов имеют действительно хороший заработок и перспективу карьерного роста. Так что приходится терпеть. Почти все мои друзья живут в Москве и тоже не особо хотят долго ехать, так что встречаемся мы в основном в Москве. Но переезжать из Подмосковья я бы все равно не хотела — это город моего детства, и я надеюсь, что в будущем он будет только развиваться и расти.