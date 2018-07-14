Что будет, если Россия начнёт собирать биоматериал у граждан США

Летом 2017 года выяснилось, что военные из США собирают биоматериал у россиян. СМИ интерпретировали это в худшую сторону, предположив, что полученные вещества могут быть использованы для разработки биологического оружия. Позднее на проблему даже обратил внимание Президент России Владимир Путин . Правда, в данной ситуации он скорее выразил недоумение, чем опасение, и вскоре о «генетической атаке» забыли. Но простили ли бы такое американцы, начни России собирать у них биоматериал?

С русских по нитке

В июле прошлого года российский телеканала RT обнаружил, что учебное авиационное командование Военно-воздушных сил США разместило на сайте Federal Business Opportunity — американском аналоге портала госзакупок — тендер на приобретение от россиян 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, которая помогает нормально функционировать суставу. При этом отдельно оговаривалось, что материалы должны быть «собраны из России и должны быть кавказскими», а образцы от украинских доноров «подсовывать» было запрещено.

Вместе с тем конкретных пояснений, зачем американцам понадобился биоматериал россиян, дано не было. И справедливый вопрос, «зачем они это делают», заданный в октябре Владимиром Путиным, настойчиво витал в воздухе. Лишь после того, как им задался президент России, американцы решили приоткрыть завесу тайны.

По словам представителя командования ВВС США Бо Дауни, образцы необходимы для изучения опорно-двигательного аппарата и выявления биомаркеров, связанных с травмами. А российскими они должны быть обязательно для того, чтобы сохранялась целостность исследования: ранее в распоряжение учёных попали и были ими изучены именно материалы россиян.

С учётом того, что анализом занимается центр по исследованиям 59-й медицинской авиагруппы — а пилоты часто страдают от болезней опорно-двигательного аппарата, оправдание выглядит правдопадобно.

Сценарии биологической войны и военная программа

Впрочем, мнение политиков — скорее крайность. В прошлом ряд учёных выдвигали предположения о том, что через процесс, известный как «вмешательство в РНК», можно создать нацеленное на конкретную биологическую группу оружие. А в 1998 году Эндрю Огнем и Крэйгом Мелло доказали, что некоторые гены реально сделать неактивными. Однако до сих пор исследователи сходятся во мнении, что использовать этот процесс во вредительских целях практически невозможно.

«Чтобы это сработало, оружие нужно нацелить на группу людей с общим конкретным генетическим маркером, исключая любого, у кого нет этого маркера. В современной же стране размером с Россию — или, например, США или Китай — таких специфических маркеров просто не существует, поскольку люди, живущие там, имеют длинные смешанные генетические истории», — пояснил Moscow Times профессор молекулярной биологии и биохимии Университета Рутгерса в США Константин Северинов

Так что если оружие, разработанное на основе биоматериалов, и имеет смысл, то только для уничтожения изолированной группы людей, которая не встречалась ни с кем в течение тысяч лет. Однако с ней было бы куда проще покончить напрямую, не тратив огромные деньги на исследования.

Движение — жизнь

Считается, что технология «вмешательства в РНК» — будущее в лечении таких заболеваний, как артрит. Однако возможности этого способа до сих пор слабо изучены. Поэтому-то учёные стараются как можно больше узнать о генетическом разнообразии людей.

По утверждению главы Российской академии медицинских наук Михаила Давыдова , практика передачи образов биоматериала жителей одной страны в другую является общераспространённой. «Это продолжается уже двадцать лет. Мы отправляем материалы в разные страны, и они присылают нам материал», — рассказал он.

Например, договорённость о передаче образцов уже несколько лет существует между министерством здравоохранения Мурманска и норвежским управлением здравоохранения. По информации издание The Barent Observer, обмен осуществляется в рамках проекта по картированию дорожно-транспортных происшествий, связанных с употреблением алкоголя и так называемых психоактивных веществ в Мурманске и соседнем норвежском регионе Финнмарк.

О том, есть ли аналогичные проекты у России и США, достоверно неизвестно. Однако можно себе представить, какой шум наверняка бы поднялся в американских СМИ, общественности и особенно среди политиков — и это даже несмотря на то, что практика обмена биоматериалами является общераспространённой.