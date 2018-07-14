На Сабантуе губернатор Курганской области Алексей Кокорин пустился в пляс с президентом Татарстана

В небе завис вертолёт, а значит, скоро начнётся открытие всероссийского сельского Сабантуя. Это праздник отмечают в стране девятый раз и каждый год он гастролирует из одного региона в другой — в Зауралье его встречают впервые. В село Альменево в 200 километрах от Кургана прибыли губернатор Алексей Кокорин и президент республики Татарстан Рустам Минниханов . Они проходят через колонну артистов в национальных костюмах, и каждый норовит угостить первых лиц либо по-русски хлебом и солью, либо, на татарский обычай, чак-чаком.

Ковровая дорожка дорогим гостям

Открытие праздника Сабантуй

Рустам Минниханов постоянно снимал праздник на телефон, даже со сцены

Пройдя к сцене, гости располагаются на специальной трибуне и смотрят танцевальный номер. Его Рустам Минниханов снимает на видео, а после искренне удивляется, когда к его ногам два молодых челвека приносят ковровую дорожку и начинают раскатывать её к сцене. Длины ковра не хватило, и главы субъектов продолжают свой путь по траве и, поднявшись к ведущим, по-русски и по-татарски приветствуют гостей девятого сельского Сабантуя, который в этом году проходит в Альменево.

— Наша страна многонациональная, и одна из форм показать, как живут татары и башкиры — это как раз Сабантуй, — говорит президент со сцены и дарит Алексею Кокорину национальный костюм, тут же помогая его надеть. Правда, пробыл в нём губернатор не долго — с погодой Альменево сегодня повезло и солнце палит нещадно.

Вход на площадку праздника

На месте скорая помогает пенсионеру, которому стало дурно на жаре

Туалеты и умывальники для гостей предусмотрели

Пироги по 15 рублей разлетелись быстро

Поблизости дежурят «скорые» и пожарные: из-за жары многие гости прячутся в тенёк «за Башкортостаном ». Так называется одно из подворий, которое развернулось посреди поля. Кроме Башкортостана — ещё «Зауралье» и «Татарстан». Это стилизованные дворы и новенькие домики с утварью, чучелами животных, национальными костюмами, куклами на продажу и даже маленькой баней. Избы и юрты появились в поле специально к празднику.

— Гляди, ни щёлки, не то, что у меня строители делают! — восхищается один из тысяч гостей, пытаясь просунуть палец между брёвнами.

Правда, если в палатках у подворий бутылочку воды продают за 50 рублей, а чак-чак за 200 рублей, то уйдя поглубже в лес, мы натыкаемся на бесплатную воду из ковшика, травяные чаи, жареные шашлыки и пироги всего по 15 рублей. Здесь угощают зауральские жители, которые приехали из соседних сёл.

Мясные деликатесы жители покупали с осторожностью и после долгих расспросов продавцов

Шашлык на свежем воздухе в невероятных количествах

Чак-чак прямо из Казани закончился через три часа после старта продаж

Василий Шишкоедов на фоне подворья Татарстан

Ёлочки, видимо, «растут» тут всего несколко дней

Майя со свекровью Гульсарой

Вдоль основной улицы «выросли» ёлочки и березки, которые просто воткнули в землю для красоты, зато для гостей везде есть туалеты и даже умывальники. Чтобы попасть на площадку Сабантуя, нужно просто пройти через рамку металлоискателя. Две женщины в национальных костюмах как раз только прошли пункт пропуска.

— Я из Башкирии, а свекровь местная. Мы специально в Сафакулевский район приехали, чтобы поучаствовать в этом Сабантуе. Он всегда отмечается после посевной, правда, сейчас посовременнее: не было таких кибиток, домишек, были только юрты или избушки маленькие, — делятся Майя и Гульсара Лукмановы, которые пришли на праздник в национальных костюмах. Говорят, в них совсем не жарко. Женщин просят дать дорогу делегации — в подворье направляются губернатор и гости праздника. На площадке Татарстана Кокорина и Минниханова встречают сладостями, хлебом и солью и буквально берут гостей под руки, увлекая за собой. Тут, кажется, вип-персоны окончательно расслабляются и уже пробуют горячие оладьи из русской печки. В это время жителей и журналистов просят отходить, чтобы не мешать проходу чиновников.

Оладьи из русской печки…

президенту Татарстана понравились

Счастливые обладатели автомобиля не могут поверить счастью

В это время праздник набирает обороты — на коню баран за победу в национальной борьбе кюрэш и автомобиль за победу в скачках.

— Меня до сих пор колотит, поверить не могу! Мы приехали из Воронежа и выиграли машину, если бы почаще губернатор проводил так было бы прекрасно. А коню за победу хороший корм и дорога назад! — рассказывает корреспонденту 45.ru участник команды победителя Юрия Карташова Игорь. Конь Покой, выросший в Зауралье и живущий теперь в Воронеже, пришёл первым на дистанции 2,4 километра.

Гости праздника на церемонии открытия

Дамы в шляпках перед скачками

В это время посмотреть на традиционную борьбу кюрэш идёт один из самых старых жителей Альменевского района — ему 88 лет.

— Раньше Сабантуй был лучше — мы молодые были! А, может, и хуже, чёрт его знает! Я боролся сам, иногда выигрывал барана, а иногда… проигрывал, — высклицает Виль Жамалович и устремляется в эпицентр праздника.