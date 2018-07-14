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В РПЦ призвали переименовать названные в честь большевиков улицы
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В РПЦ призвали переименовать названные в честь большевиков улицы 

Говорит Москва 2 часа назад
«Вот мы сейчас боремся с терроризмом. А почему-то наши улицы, города, площади, области до сих пор носят имена тех террористов, которые пришли к власти при помощи немцев в 1917 году», — заявил Илларион в интервью телеканалу «Россия 24».
Митрополит предложил «покончить с этим» в канун 100-летия расстрела царской семьи и переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую, а также поставить у храма Христа Спасителя в Москве памятник Николаю II.
Последний российский император и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии, передаёт РИА Новости.
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