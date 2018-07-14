В РПЦ призвали переименовать названные в честь большевиков улицы

«Вот мы сейчас боремся с терроризмом. А почему-то наши улицы, города, площади, области до сих пор носят имена тех террористов, которые пришли к власти при помощи немцев в 1917 году», — заявил Илларион в интервью телеканалу «Россия 24».