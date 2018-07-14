Велопарад приближается: как москвичам подготовиться к заезду

Маршрут велопарада составит порядка 20 километров

4 августа в столице пройдет четвертый ночной Московский велопарад. Заядлые велосипедисты, как и положено, начинают готовиться уже сейчас, ведь преодолеть 20 километров — задача не из простых. Но иногда веломаршрут может преподнести сюрпризы, например, лопнувшее колесо. Что делать в такой ситуации, выясняла «ВМ». Первым делом, о чем должен позаботиться участник велопарада — ремкомплект. В случае, если велосипед вдруг выйдет из строя, все нужные запчасти будут под рукой.