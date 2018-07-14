Велопарад приближается: как москвичам подготовиться к заезду 

Маршрут велопарада составит порядка 20 километров
4 августа в столице пройдет четвертый ночной Московский велопарад. Заядлые велосипедисты, как и положено, начинают готовиться уже сейчас, ведь преодолеть 20 километров — задача не из простых. Но иногда веломаршрут может преподнести сюрпризы, например, лопнувшее колесо. Что делать в такой ситуации, выясняла «ВМ». Первым делом, о чем должен позаботиться участник велопарада — ремкомплект. В случае, если велосипед вдруг выйдет из строя, все нужные запчасти будут под рукой.
— Ремкомплект — очень важная составляющая, — рассказал Владимир Кумов, организатор велопарада и куратор проекта «let's bike it». — Потому что иначе во время мероприятия заклеить колесо, скорее всего, не получится. НоВладимир добавляет — если ремкомплекта нет у вас, то, вероятно, он наверняка найдется у других участников. Правда, добавляет организатор, девушкам на помощь спешат чаще и быстрее, поэтому мужчинам о ремкомплекте все же лучше не забывать. Еще можно дождаться помощи волонтеров, которые следят за движением колонны. Колесо они вряд ли заклеят, но довезти велосипед до конца маршрута помогут. Однако, помимо таких способов, среди велосипедистов популярны и другие, более оригинальные: 1. Если у вас с собой оказались клей и заплатка (вдруг вам досталась щепотка талантов Ванги?), то таким способом можно продлить жизнь колесу еще на какое-то время. Правда, гарантировать, что вы финишируете первым, все же не будем. Но до конца маршрута скорее всего благополучно доедете. 2. Особенно отчаянные предлагают набить покрышку… травой. Способ, прямо скажем, не очень надежный — вряд ли вам удастся уехать далеко. Да и с травой нужно быть осторожнее — за озеленением коммунальщики, да и сами москвичи следят очень внимательно. Так что в случае чего — будьте готовы побегать. 3. На все руки мастера предлагают использовать подручные материалы — проволоки, жгуты, полиэтиленовые пакеты, изоленту и другое, чтобы перевязать, заклеить место прокола. 4. И, наконец, если у вас есть с собой деньги, можно спрятать велосипед в подвернувшийся закоулок, вызвать такси и уехать домой в надежде, что в следующий раз все будет иначе!