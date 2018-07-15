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Липецкий авиацентр в ближайшее время получит истребители Су-57
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Липецкий авиацентр в ближайшее время получит истребители Су-57 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЛИПЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты Липецкого авиацентра в ближайшее время одними из первых в Вооруженных силах России получат истребители пятого поколения Су-57. Об этом журналистам сообщил в субботу начальник центра генерал-лейтенант Юрий Сушков.
"Сегодня Липецкий авиацентр оснащен лучшими самолетами, которые поступают на вооружение Военно-воздушных сил. Это Су-35, Су-30СМ. В ближайшее время мы получим новый самолет — Су-57, который предназначен для завоевания господства в воздухе", — сказал Сушков.
По его словам, липецкие летчики освоят этот тип летательных аппаратов после летчиков-испытателей 929 Государственного летно-испытательного центра Минобороны имени В. П. Чкалова в Ахтубинске.
"Ахтубинск — исследовательский испытательный центр, который обязательно проверит этот самолет, его боевую живучесть и потом будет рекомендовать в части Военно-воздушных сил. Мы получим его после них", — сказал генерал.
Командующий ВВС — заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в беседе с журналистами отметил мастерство липецких авиаторов. «Липецкие летчики — лучшие летчики России, которые выполняют любые задачи, которые ставит им руководство страны и министерства обороны, в том числе и в Сирийской Арабской Республике», — сказал он.
Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году. В августе 2017 года стало известно, что самолет получил серийное название (индекс) Су-57. 5 декабря 2017 года он совершил первый полет с новым двигателем. Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки самолетов в войска, планируется, что установочная партия составит 12 машин.
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