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В Пермском районе пропала 71-летняя Ираида Барданова
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В Пермском районе пропала 71-летняя Ираида Барданова 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Вторую неделю ничего не известно о судьбе 71-летней Ираиды Константиновны Бардановой, жительницы пермского микрорайона Парковый. Два года назад женщина познакомилась с пенсионером Василием, живущим по соседству. Вместе они постоянно ездили к мужчине на дачу в Пермском районе. Садовое товарищество называется «Сантехник», находится в пяти километрах от деревни Столбовая.
«Последний раз я разговаривала с бабушкой 26 июня, — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» внучка пенсионерки. — Она сказала, что у них всё хорошо, что зарядку от телефона она оставила дома, поэтому может остаться без связи, а вернётся в Пермь 7-8 июля».
Но ни 7, ни 8, ни 9 июля женщина не появилась в Перми. На её поиски в дачный кооператив уехал сын пропавшей женщины. Василий там был один, он объяснил, что проснулся 28 июля утром, но Ираида, забрав сумку с паспортом и телефоном, куда-то ушла.
Обеспокоенные родственники обзвонили всех знакомых и родных, куда могла приехать женщина. Набирали морги и больницы, но её нигде нет. Заявление об исчезновении женщины уже лежит в полиции. Ещё родственники обратились к волонтёрам, которые готовят ориентировки и планируют выходить на местность.
Если кому-то что-либо известно, обратитесь в полицию или позвоните внучке Яне по телефону 89068875131.
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