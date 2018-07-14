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Депутат свердловского ЗС сорвался со скалы — прогноз медиков
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Депутат свердловского ЗС сорвался со скалы — прогноз медиков 

АиФ Урал 4 часа назад
Фото: АиФ Урал
Несчастный случай произошел с депутатом Свердловского заксобрания Владимиром Рощупкиным. Народный избранник, являющийся также топ-менеджером «Уралвагонзавода», упал со скалы в реку Чусовая в районе поселка Усть-Утка. ЧП случилось в пятницу 13 июля, сообщил источник в медицинских кругах.
Факт падения мужчины без упоминания его фамилии, сообщил «АиФ-Урал» пресс-атташе свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он уточнил, что упавшего с рваными ранами госпитализировали вертолетом в Екатеринбург.
По информации источника «АиФ-Урал», экстренная госпитализация не означает критического состояния здоровья. «Жизни пациента ничего не угрожает, с ним все будет в порядке. Вся остальная информация — в пресс-службе УВЗ», — отметил собеседник. Он не уточнил, однако, почему нужен был вызов санитарной авиации.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая собрала данные для проверки. По ее итогам будет принято решение.
Уместно добавить, что Владимир Рощупкин упал в районе базы отдыха «Кедр», принадлежащей «Уралвагонзаводу», где пострадавший работает исполнительным директором.
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