Депутат свердловского ЗС сорвался со скалы — прогноз медиков

Несчастный случай произошел с депутатом Свердловского заксобрания Владимиром Рощупкиным . Народный избранник, являющийся также топ-менеджером «Уралвагонзавода» , упал со скалы в реку Чусовая в районе поселка Усть-Утка. ЧП случилось в пятницу 13 июля, сообщил источник в медицинских кругах.

По информации источника «АиФ-Урал», экстренная госпитализация не означает критического состояния здоровья. «Жизни пациента ничего не угрожает, с ним все будет в порядке. Вся остальная информация — в пресс-службе УВЗ», — отметил собеседник. Он не уточнил, однако, почему нужен был вызов санитарной авиации.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая собрала данные для проверки. По ее итогам будет принято решение.

Уместно добавить, что Владимир Рощупкин упал в районе базы отдыха «Кедр», принадлежащей «Уралвагонзаводу», где пострадавший работает исполнительным директором.