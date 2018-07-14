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Казанскую компанию обвинили в разжигании межнациональной розни
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Казанскую компанию обвинили в разжигании межнациональной розни 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пользователи соцсетей упрекнули производителя одежды из Татарстана в использовании оскорбительного обозначения национальности на принте футболки.
В Сети отреагировали на появившиеся в продаже белые футболки от казанского бренда «Святая». На одной из них нарисован флаг России и написано «маржа», на другой — флаг Татарстана и надпись «маржа тугел», что «в переводе означает оскорбительное обращение к русской женщине, в первом случае, и отрицание того, что надевшая эту футболку „маржа“ во втором», сообщил телеграм-канал «Бабай позвонит».
«Этот хайп совершенно смело можно отнести к разжиганию межнациональной розни с далеко идущими последствиями, поэтому мы бы рекомендовали магазину убрать футболки с продажи», — говорится в сообщении.
Аналогичные претензии высказывают подписчики страницы «Святой» в Instagram. В ответ на комментарий одной из пользовательниц соцсети о том, что «маржа — оскорбительно», в магазине поблагодарили за мнение. На просьбу другого пользователя перевести надпись, владелец аккаунта сообщил, что «маржа» на татарском языке означает «русский», «маржа тугел» — «не русский». При этом другие отмечают, что «татары используют это слово в качестве оскорбления».
Некоторым подписчикам футболки нравятся.
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