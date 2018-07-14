Казанскую компанию обвинили в разжигании межнациональной розни

Пользователи соцсетей упрекнули производителя одежды из Татарстана в использовании оскорбительного обозначения национальности на принте футболки.

В Сети отреагировали на появившиеся в продаже белые футболки от казанского бренда «Святая». На одной из них нарисован флаг России и написано «маржа», на другой — флаг Татарстана и надпись «маржа тугел», что «в переводе означает оскорбительное обращение к русской женщине, в первом случае, и отрицание того, что надевшая эту футболку „маржа“ во втором», сообщил телеграм-канал «Бабай позвонит».

«Этот хайп совершенно смело можно отнести к разжиганию межнациональной розни с далеко идущими последствиями, поэтому мы бы рекомендовали магазину убрать футболки с продажи», — говорится в сообщении.

Аналогичные претензии высказывают подписчики страницы «Святой» в Instagram. В ответ на комментарий одной из пользовательниц соцсети о том, что «маржа — оскорбительно», в магазине поблагодарили за мнение. На просьбу другого пользователя перевести надпись, владелец аккаунта сообщил, что «маржа» на татарском языке означает «русский», «маржа тугел» — «не русский». При этом другие отмечают, что «татары используют это слово в качестве оскорбления».

Некоторым подписчикам футболки нравятся.