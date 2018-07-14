История о человеке, который разговаривает с птицами

Егерю Truong Cam 50 лет. История его жизни — это удивительное превращение браконьера в егеря

Ее еще долго будут рассказывать защитники дикой природы.

Уже почти 30 лет Cam работает егерем в национальном парке Bach Ma, охраняемой территории в провинции Тхыатхьен-Хюэ в центральном Вьетнаме

https://v.vnecdn.net/english/video/web/mp4/240p/2018/07/11/sings-like-birds-man-goes-from-zero-to-hero-in-vietnams-park-1531299899.mp4 Путь, который Cam прошел, чтобы попасть на эту работу, довольно нетрадиционный.

Cam рос в бедной семье недалеко от парка. Ходил с отцом в лес и в юном возрасте научился ловить птиц. Они расставляли ловушки и продавали птиц, зарабатывая на жизнь. Конечно, это было незаконно.

В 1985 году Cam поймали егеря, когда он пытался продать двух обычных фазанов.

Два егеря из парка Bach Ma подошли к нему как покупатели, схватили птиц и отвели в свой кабинет.

Cam рассказал им, как у него получается так легко ловить птиц: он имитировал пение птиц и приманивал их к себе.

В 17 лет он как свои пять пальцев знал парк, где обитает более 1 400 видов фауны и флоры, разбросанных на 37 000 гектарах и защищаемых горной вершиной, стоящей на высоте 1 430 метров над уровнем моря.

Через три месяца после того, как Cam поймали, к нему пришли егеря из провинции Тхыатхьен-Хюэ и сотрудники Всемирного фонда дикой природы с просьбой помочь найти хохлатых аргусой в определенной области внутри парка. Застенчивая птица встречается в лесах Вьетнама, Лаоса Малайзии . Из-за постепенной потери среды обитания и охоты птица находилась на грани исчезновения.

Cam согласился помочь. Он попросил только три веревки и пошел в лес один. Вскоре после этого, к удивлению егерей и экспертов, он вышел с хохлатым аргусом в руках.

Это событие изменило жизнь Cam навсегда.

Huynh Van Keo, тогдашний директор парка, был впечатлен способностями Cam и предложил ему работу егеря.

«Именно Keo изменил мою жизнь и помог мне стать тем, кто я есть сегодня».

В парке Bach Ma обитает более 358 видов птиц. Cam может имитировать звуки более 100 из них.

За десятилетия работы в парке он расширил свои познания как о самом парке, так и о его птицах.

Он все еще учится подражать птицам и различать звуки, которые они используют для различных целей, таких как флирт или общение со своими детьми.

«Птицы очень умные. Если они поймут, что мы не можем говорить на их языке, они никогда не вернутся к нашему источнику звука»,

— сказал Cam.

Теперь, если он заходит в лес и не слышит пение птиц, он знает, что эта область была повреждена людьми или пострадала от стихийного бедствия.

Cam знает не только язык птиц. Он также свободно говорит на английском и французском. Поэтому он популярный гид в парке.

Браконьер, ставший егерем, доволен жизнью.