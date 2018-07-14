Зачем русские бросают горсть земли в могилу при прощании

Некоторые священники объясняют это суеверием. Например, неграмотные люди считают, что если они бросят землю в могилу, то им «покойник не будет сниться» или «призрак не будет преследовать».

Суеверия и язычество

Современные язычники пытаются объяснить возникновение обычая древнеславянской традицией похорон. Действительно, примерно до V века народы, проживающие на территории Древней Руси, по древнеиранскому обычаю сжигали тела умерших соплеменников, после чего помещали прах в урну. Существует версия, по которой в обряде захоронения урны с прахом принимали участие все родственники. Каждый из них руками бросал на урну, окруженную вещами покойного, землю, и она быстро оказывалась погребенной под толщей земли. После этого над местом захоронения возводили домовину — маленькое «жилище», где якобы после смерти обитала душа покойника.

С VI века древние славяне начали хоронить покойников под курганами и просто в земле. Считается, что обычай сыпать землю в могилу покойного как бы символизирует общность похорон, причастность к ним. Так на похоронах какого-нибудь князя каждый в его дружине был обязан принести на могилу шлем, наполненный землей.

Еще одна версия происхождения обычая уводит нас в дебри язычества: якобы земля, принимающая тело умершего человека — живая, и каждый из его родственников таким образом приобщается к ней, прося её сделаться «пухом» для покойника. Но такие объяснения чаще всего маловразумительны и не имеют под собой твердой почвы.

И армянин, и мариец

Между тем подобный обряд существует у многих народов, например, у осетин существовал обряд посвящения земли покойнику. На похоронах один из старейшин, которому подносили на лопате землю, трижды брал ее горстью и посыпал её крестообразно на грудь покойника, «чтобы тот без греха вошел в предназначенную ему землю». Об этом в труде «Обычай „посвящения земли в погребальной обрядности осетин“ писал историк Анзор Валерьевич Дарчиев.

Подобный обычай описывает этнограф Климентий Германович Юадаров в труде „Горные марийцы“: „Доезжают до кладбища. Ставят гроб. С лица покойника снимают холст и уже прощаются в последний раз. Закрыв лицо холстом, сверху посыпают землёй в знак предания тела земле“.

В армянской церкви существовал такой же обычай — крестообразно посыпать покойного освященной землей, а потом покрывать его сверху покрывалом и уже после этого закрывать гроб.

Обычай аврамических религий

Если обратить внимание на погребальные обряды в аврамических религиях, то окажется, что подобное есть в каждой из них. Православные христиане трижды бросают горсть земли в могилу, причем первым это делает священник, отпевающий покойного. Он, с молитвой, крестообразно посыпает освященной землей гроб (в других случаях — грудь покойного, а в некоторых храмах посыпали углы гроба).

В исламе после опускания тела в могилу каждый из присутствующих мужчин бросает в неё горсть земли, произнося при этом стих Корана „Все мы принадлежим Богу и возвращаемся к Нему“ (2:156), после сооружения холмика могилу поливают водой и бросают на нее семь горстей земли, читая молитву, в которой говорится, что человек создан из земли, возвращается в землю, но вскоре будет „изведен из неё“.

В иудаизме после опускания гроба каждый бросает внутрь могилы три лопаты земли, причем лопату из рук в руки не передают, а каждый раз втыкают ее в землю. При этом каждый молиться о душе покойного: „Да упокоится его душа с миром“. Потом каждый бросает по три горсти земли и читают Кадиш — еврейскую молитву, которая прославляет Бога и выражает надежду на спасение.

Очевидно, что изначальная традиция бросать землю в могилу произошла от более древней религии — то есть от иудаизма. Но откуда она вязалась там? Ведь в библейские времена покойных евреи хоронили „во гробах“ — в пещерах-склепах, где тело истлевало, а кости потом складывали в специальные ящики — оссуарии.

Все дело в земле обетованной?

Оказывается, все дело дело в том, что иудеи верили и верят, что воскреснут только те из них, кто похоронен во святой земле Палестины . Поэтому и возник обычай при рассеянии евреев по всей земле класть в могилу каждому из них святую землю из Иерусалима , — так объясняет возникновение обычая историк РПЦ Иван Егорович Троицкий в книге „Талмудическое учение о посмертном состоянии и конечной участи людей…“ Он указывает, что положение святой иерусалимской земли в гроб или посыпание ею могилы покойного связано с верой иудеев „в ее чудесное действие“.

Формула напоминания о смерти

Настоятель храма св. апостолов Петра и Павла ( Волгоград ) иерей Алексий Плужников в статье „Христианский обряд погребения“ указывает, что в православии никакого мистического смысла в обычай посыпать освященной землей покойных не вкладывается. Делают это лишь для того, чтобы лишний раз напомнить присутствующим о бренности земного существования, и о том, что созданы мы из глины, в глину же и отойдем: „Земля еси и в землю отыдеши“.

До революции кладбища располагались при храмах, и в них отпевали каждого православного человека. После отпевания священник вместе с прихожанами шел на кладбище, и когда в могилу опускали гроб, брал лопату, и бросал землю вниз, читая молитву, показывая всем, что из земли мы созданы и в землю возвращаемся.

При большевиках, когда храмов стало мало, отпевать стали заочно. Освященная земля выдавалась родственникам, чтобы они отвезли ее на могилу и там рассыпали, напомнив себе и родным о бренности сосуществования, о конечности бытия.

Когда вера стала иссякать, обычай совершенно оторвался от православия и превратился в некий самодостаточный обряд „прощания“, в который со временем стали вкладывать и языческий смысл. Землю снова стали считать главным моментом в погребении, а пожелание усопшему „Царствия небесного!“ превратилось в обыденно-атеистическое „Земля пухом!“.

Сегодня священники делают все, чтобы проповедью сломать традицию, однако без понимая сути происходящего на похоронах сделать это сложно.